Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
25 октября 2025, 05:05
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером

ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Instagram. Илья Забарный

Украинский защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный оказался в центре внимания после неудачного матча против «Байера», где он допустил две ошибки, приведшие к пенальти, и был удален с поля.

Несмотря на это, болельщики парижского клуба массово пришли на его страницу в Instagram, чтобы выразить поддержку.

Под последним фото игрока появились десятки комментариев. Фанаты писали: «Кураж Забарный, мы за тобой, что бы ни случилось, ты сегодня не выглядел хорошо, да, но это происходит, я верю в тебя Забарный», «Мы любим тебя Забарный, это происходит, так держать, мы гордимся тобой, чемпион», «Это всего лишь один неудачный день, иди вперед, чемпион».

Сообщения поддержки набрали лайки и от других фанов парижан, показывая, что несмотря на резонанс и критику в прессе, болельщики ПСЖ продолжают верить в 23-летнего защитника сборной Украины.

