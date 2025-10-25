Шахтер продает билеты на матчи ЛК с Брейдабликом и Риекой
Поединки Лиги конференций пройдут 6 ноября и 18 декабря в Кракове
Билеты на матчи «Шахтера» с «Брейдабликом» и «Риекой» в Кракове поступили в продажу.
6 ноября состоится матч 3-го тура Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Брейдаблик». Игра пройдет на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша) и начнется в 18:45 по местному времени.
18 декабря состоится матч 6-го тура Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Риека». Игра пройдет на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша) и начнется в 21:00 по местному времени.
Началась продажа билетов на 2 домашних матча «горняков» в еврокубке. Приобрести их можно на официальном сайте «Шахтера».
Стоимость. Public-категория: 35, 44, 53 злотых. VIP-категория: 350 злотых. Sky Box: 600 злотых (1 место).
Один болельщик может приобрести до 4 билетов. Все билеты именные. Будет проводиться проверка соответствия данных в билете и в действующем удостоверении личности, поэтому важно, чтобы информация, предоставляемая при оформлении, совпадала с указанной в документе.
Действует система динамического ценообразования: если будет уменьшаться количество доступных мест определенной категории, стоимость билетов может повышаться.
