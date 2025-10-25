Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер продает билеты на матчи ЛК с Брейдабликом и Риекой
Лига конференций
25 октября 2025, 03:37 | Обновлено 25 октября 2025, 04:01
18
0

Шахтер продает билеты на матчи ЛК с Брейдабликом и Риекой

Поединки Лиги конференций пройдут 6 ноября и 18 декабря в Кракове

25 октября 2025, 03:37 | Обновлено 25 октября 2025, 04:01
18
0
Шахтер продает билеты на матчи ЛК с Брейдабликом и Риекой
ФК Шахтер

Билеты на матчи «Шахтера» с «Брейдабликом» и «Риекой» в Кракове поступили в продажу.

6 ноября состоится матч 3-го тура Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Брейдаблик». Игра пройдет на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша) и начнется в 18:45 по местному времени.

18 декабря состоится матч 6-го тура Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Риека». Игра пройдет на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша) и начнется в 21:00 по местному времени.

Началась продажа билетов на 2 домашних матча «горняков» в еврокубке. Приобрести их можно на официальном сайте «Шахтера».

Стоимость. Public-категория: 35, 44, 53 злотых. VIP-категория: 350 злотых. Sky Box: 600 злотых (1 место).

Один болельщик может приобрести до 4 билетов. Все билеты именные. Будет проводиться проверка соответствия данных в билете и в действующем удостоверении личности, поэтому важно, чтобы информация, предоставляемая при оформлении, совпадала с указанной в документе.

Действует система динамического ценообразования: если будет уменьшаться количество доступных мест определенной категории, стоимость билетов может повышаться.

По теме:
КОНОПЛЯ: «Ничего не предвещало беды, но случилось как случилось»
ДИРЯВКА: «Сложно конкурировать даже с командами уровня Легии и Самсунспора»
Экс-игрок Динамо жестко раскритиковал киевлян за матч из Самсунспором
Шахтер Донецк Лига конференций Риека Брейдаблик билеты
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Футбол | 24 октября 2025, 22:11 7
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»

У «Шахтера» есть претензии к «Лиону» и «Тоттенхэму»

Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Бокс | 24 октября 2025, 06:22 3
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»

Эгис Климас никогда не слышал от Александра, что он хочет уйти из бокса

Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Футбол | 24.10.2025, 07:02
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Футбол | 24.10.2025, 09:08
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
ФОТО. Девушка Ламина Ямаля разделась, показав роскошные формы
Футбол | 25.10.2025, 02:10
ФОТО. Девушка Ламина Ямаля разделась, показав роскошные формы
ФОТО. Девушка Ламина Ямаля разделась, показав роскошные формы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
24.10.2025, 05:44 3
Бокс
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
24.10.2025, 12:38
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем