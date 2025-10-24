Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Риека догнала Шахтер. Таблица Лиги конференций с учетом доигранного матча
Лига конференций
24 октября 2025, 18:23 | Обновлено 24 октября 2025, 18:33
Хорватская команда взяла верх над Спартой из Праги и набрала 3 очка из 6

ФК Риека

Закончились матчи 2-го тура Лиги конференций УЕФА 2025/26.

24 октября в 17:00 состоялось доигрывание матча в Хорватии. Риека на домашней арене обыграла чешский клуб Спарта Прага (1:0).

Днем ранее матч в Хорватии была приостановлен из-за погодных условий. Рефери сначала прервал игру на 13-й минуте из-за сильного ливня. После паузы был доигран первый тайм. Но погодные условия не позволили завершить матч в тот день.

24 ноября игру в Хорватии возобновили с начала второго тайма. Единственный в матче гол для Риеки забил Дэниел Аду-Аджей на 75-й минуте (1:0).

Риека и Спарта имеют по 3 очка из 6 возможных и находятся в середине турнирной таблицы Лиги конференций.

Днем ранее Шахтер в Кракове проиграло домашний матч Легии из Варшавы (1:2), пропустив решающий гол на 90+4 минуте. Киевское Динамо на выезде разгромного проиграло турецкому Самсунспору (0:3).

Лидируют в турнире: Фиорентина. АЕК Ларнака, Целе, Лозанна, Самсунспор, Майнц (по 6 баллов).

Шахтер имеет 3 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице, Динамо идет без зачетных пунктов (34-я позиция).

По итогам 6 туров 8 лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Лига конференций УЕФА 2025/26

2-й тур. Доигрывание матча, 24 октября

Риека (Хорватия) – Спарта Прага (Чехия) – 1:0

Гол: Дэниел Аду-Аджей, 75

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Фиорентина 2 2 0 0 5 - 0 06.11.25 19:45 Майнц - Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 6
2 АЕК Ларнака 2 2 0 0 5 - 0 06.11.25 19:45 АЕК Ларнака - Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 6
3 Целе 2 2 0 0 5 - 1 06.11.25 19:45 Целе - Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК 6
4 Лозанна 2 2 0 0 4 - 0 06.11.25 22:00 Лозанна - Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 6
4 Самсунспор 2 2 0 0 4 - 0 06.11.25 19:45 Самсунспор - Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 6
6 Майнц 2 2 0 0 2 - 0 06.11.25 19:45 Майнц - Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц 6
7 Райо Вальекано 2 1 1 0 4 - 2 06.11.25 22:00 Райо Вальекано - Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 4
8 Ракув 2 1 1 0 3 - 1 06.11.25 19:45 Спарта Прага - Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 4
9 Страсбург 2 1 1 0 3 - 2 06.11.25 22:00 Хеккен - Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 4
10 Ягеллония 2 1 1 0 2 - 1 06.11.25 22:00 Шкендия - Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 4
10 Ноа 2 1 1 0 2 - 1 06.11.25 19:45 Ноа - Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека 4
12 АЕК 2 1 0 1 7 - 3 06.11.25 19:45 АЕК - Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК 3
13 Зриньски 2 1 0 1 5 - 1 06.11.25 22:00 Динамо Киев - Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 3
14 Лех 2 1 0 1 5 - 3 06.11.25 22:00 Райо Вальекано - Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 3
15 Спарта Прага 2 1 0 1 4 - 2 06.11.25 19:45 Спарта Прага - Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 3
16 Кристал Пэлас 2 1 0 1 2 - 1 06.11.25 22:00 Кристал Пэлас - АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 3
17 Шахтер Донецк 2 1 0 1 4 - 4 06.11.25 19:45 Шахтер Донецк - Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 3
18 Легия 2 1 0 1 2 - 2 06.11.25 19:45 Целе - Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 3
19 Риека 2 1 0 1 1 - 1 06.11.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Риека 3
20 Шкендия 2 1 0 1 1 - 2 06.11.25 22:00 Шкендия - Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 3
21 АЗ Алкмаар 2 1 0 1 1 - 4 06.11.25 22:00 Кристал Пэлас - АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 3
22 Линкольн Ред Импс 2 1 0 1 2 - 6 06.11.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 3
23 Дрита 2 0 2 0 2 - 2 06.11.25 22:00 Шелбурн - Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 2
24 Хеккен 2 0 2 0 2 - 2 06.11.25 22:00 Хеккен - Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 2
25 КуПС 2 0 2 0 1 - 1 06.11.25 19:45 КуПС - Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 2
26 Омония 2 0 1 1 1 - 2 06.11.25 22:00 Лозанна - Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц 1
27 Шелбурн 2 0 1 1 0 - 1 06.11.25 22:00 Шелбурн - Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1
28 Сигма 2 0 1 1 1 - 3 06.11.25 19:45 Ноа - Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 1
28 Университатя Крайова 2 0 1 1 1 - 3 06.11.25 22:00 Рапид Вена - Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 1
30 Брейдаблик 2 0 1 1 0 - 3 06.11.25 19:45 Шахтер Донецк - Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 1
31 Слован Братислава 2 0 0 2 1 - 3 06.11.25 19:45 КуПС - Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 0
32 Хамрун Спартанс 2 0 0 2 0 - 2 06.11.25 19:45 Самсунспор - Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 0
33 Шемрок Роверс 2 0 0 2 1 - 6 06.11.25 19:45 АЕК - Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 0
34 Динамо Киев 2 0 0 2 0 - 5 06.11.25 22:00 Динамо Киев - Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 0
35 Рапид Вена 2 0 0 2 1 - 7 06.11.25 22:00 Рапид Вена - Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 0
36 Абердин 2 0 0 2 2 - 9 06.11.25 19:45 АЕК Ларнака - Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 0
Полная таблица

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
