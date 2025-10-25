«Плохой игрок, он не станет хорошим». Забарному вынесли вердикт во Франции

Бывшая футболистка женской команды «ПСЖ» Лор Булло назвала украинского защитника парижан Илью Забарного плохим футболистом.

«Я не говорю, что Забарный – плохой, но он будет плохим и никогда не станет хорошим игроком. Наша роль – высказывать свое мнение о том, что мы видим. И я утверждаю, что на сегодняшний день он недостаточно хорош», – цитирует Булло sport.fr.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «ПСЖ» 10 матчей и отметился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.