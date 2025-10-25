Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Плохой игрок, он не станет хорошим». Забарному вынесли вердикт во Франции
Франция
25 октября 2025, 02:12 | Обновлено 25 октября 2025, 02:21
157
1

«Плохой игрок, он не станет хорошим». Забарному вынесли вердикт во Франции

Илью продолжают критиковать за провал в матче Лиги чемпионов

25 октября 2025, 02:12 | Обновлено 25 октября 2025, 02:21
157
1 Comments
«Плохой игрок, он не станет хорошим». Забарному вынесли вердикт во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывшая футболистка женской команды «ПСЖ» Лор Булло назвала украинского защитника парижан Илью Забарного плохим футболистом.

«Я не говорю, что Забарный – плохой, но он будет плохим и никогда не станет хорошим игроком. Наша роль – высказывать свое мнение о том, что мы видим. И я утверждаю, что на сегодняшний день он недостаточно хорош», – цитирует Булло sport.fr.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «ПСЖ» 10 матчей и отметился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.

По теме:
«У него проблемы». Известный французский журналист прошелся по Забарному
Канарейки спели в Париже. Нант переиграл новичка Лиги 1
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Байер Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
Футбол | 24 октября 2025, 08:11 18
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»

Йожеф считает наставника киевлян слишком мягким

ФОТО. Костюк похвасталась восхитительными спортивными формами в бикини
Теннис | 24 октября 2025, 21:07 10
ФОТО. Костюк похвасталась восхитительными спортивными формами в бикини
ФОТО. Костюк похвасталась восхитительными спортивными формами в бикини

Марта уже завершила сезон 2025 года и отдыхает на Мальдивах

МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Футбол | 24.10.2025, 09:08
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Футбол | 24.10.2025, 09:09
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
ФОТО. Девушка Ламина Ямаля разделась, показав роскошные формы
Футбол | 25.10.2025, 02:10
ФОТО. Девушка Ламина Ямаля разделась, показав роскошные формы
ФОТО. Девушка Ламина Ямаля разделась, показав роскошные формы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaly Kozak
Звісно. Він же ніколи не засмагне, як найкращі французькі футболісти, яких полюбляє Булло.
Ответить
0
Популярные новости
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 15
Футбол
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 3
Бокс
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45 1
Бокс
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 244
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем