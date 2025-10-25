Франция25 октября 2025, 02:12 | Обновлено 25 октября 2025, 02:21
«Плохой игрок, он не станет хорошим». Забарному вынесли вердикт во Франции
Илью продолжают критиковать за провал в матче Лиги чемпионов
25 октября 2025, 02:12 | Обновлено 25 октября 2025, 02:21
Бывшая футболистка женской команды «ПСЖ» Лор Булло назвала украинского защитника парижан Илью Забарного плохим футболистом.
«Я не говорю, что Забарный – плохой, но он будет плохим и никогда не станет хорошим игроком. Наша роль – высказывать свое мнение о том, что мы видим. И я утверждаю, что на сегодняшний день он недостаточно хорош», – цитирует Булло sport.fr.
В текущем сезоне Забарный сыграл за «ПСЖ» 10 матчей и отметился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.
Комментарии 1
Звісно. Він же ніколи не засмагне, як найкращі французькі футболісти, яких полюбляє Булло.
