«У него проблемы». Известный французский журналист прошелся по Забарному

Известный французский журналист Пьер Менес поделился мыслями относительно игры украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в последних матчах.

«Он заслуживает двойки по десятибалльной шкале в матче с «Байером». У этого парня проблемы в единоборствах. Его дважды обыграли, и он спровоцировал два пенальти. Он получил желтую и красную карточки. Конечно, его игра вызывает беспокойство», – сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «ПСЖ» 10 матчей и отметился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.