«У него проблемы». Известный французский журналист прошелся по Забарному

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
25 октября 2025, 01:41 | Обновлено 25 октября 2025, 01:48
Пьер Менес раскритиковал игру украинского защитника ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный французский журналист Пьер Менес поделился мыслями относительно игры украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в последних матчах.

«Он заслуживает двойки по десятибалльной шкале в матче с «Байером». У этого парня проблемы в единоборствах. Его дважды обыграли, и он спровоцировал два пенальти. Он получил желтую и красную карточки. Конечно, его игра вызывает беспокойство», – сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «ПСЖ» 10 матчей и отметился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Байер Байер - ПСЖ Лига чемпионов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
