Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному

В штабе парижского «ПСЖ» растут сомнения относительно будущего в клубе украинского защитника Ильи Забарного, который не слишком удачно провел последние матчи, сообщает Footix.

По информации источника, спортивный директор чемпиона Франции Луиш Кампуш разочарован выступлениями 23-летнего воспитанника киевского «Динамо» и вполне может выйти на трансферный рынок зимой, чтобы подписать игрока в защиту, который сможет сразу адаптироваться в новой команде. Отмечается, что сомнения по поводу Забарного появились даже у главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

Однако решение о будущем Ильи в парижском клубе еще не принято. Все будет зависеть от дальнейших выступлений игрока. Если украинец до зимнего перерыва улучшит свою игру, ему дадут второй шанс. В противном случае он рискует завершить сезон на скамейке запасных или же его попытаются отдать в аренду.