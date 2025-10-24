Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Франция
24 октября 2025, 10:12 |
2733
6

Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному

Украинец может покинуть парижский клуб

24 октября 2025, 10:12 |
2733
6 Comments
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В штабе парижского «ПСЖ» растут сомнения относительно будущего в клубе украинского защитника Ильи Забарного, который не слишком удачно провел последние матчи, сообщает Footix.

По информации источника, спортивный директор чемпиона Франции Луиш Кампуш разочарован выступлениями 23-летнего воспитанника киевского «Динамо» и вполне может выйти на трансферный рынок зимой, чтобы подписать игрока в защиту, который сможет сразу адаптироваться в новой команде. Отмечается, что сомнения по поводу Забарного появились даже у главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

Однако решение о будущем Ильи в парижском клубе еще не принято. Все будет зависеть от дальнейших выступлений игрока. Если украинец до зимнего перерыва улучшит свою игру, ему дадут второй шанс. В противном случае он рискует завершить сезон на скамейке запасных или же его попытаются отдать в аренду.

По теме:
Источник из ПСЖ: «Забарный вызывает некоторую обеспокоенность в клубе»
Единственный сюрприз. Известный француз – о первых месяцах Забарного в ПСЖ
Легенда мирового футбола: «Не могу бросать в Забарного за это камни»
Илья Забарный ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 Луис Энрике Луиш Кампуш
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Футбол | 24 октября 2025, 06:23 11
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?

Вечером 23 октября прошли матчи 2-го тура Лиги конференций

Маркевич назвал главную проблему Шахтера после поражения в Лиге конференций
Футбол | 24 октября 2025, 10:09 0
Маркевич назвал главную проблему Шахтера после поражения в Лиге конференций
Маркевич назвал главную проблему Шахтера после поражения в Лиге конференций

Именитый украинский тренер оценил игру и результат «горняков» против «Легии»

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Дьявол прячется в мелочах»
Футбол | 24.10.2025, 02:47
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Дьявол прячется в мелочах»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Дьявол прячется в мелочах»
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
Футбол | 23.10.2025, 20:21
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
Футбол | 23.10.2025, 20:38
ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Борнмут обул 3 клуба на 170 млн,а в итоге заиграл лучше.
Ответить
0
icebeer
А источник у этой "новости" есть? 
Всё будет хорошо,ему всего 23
Ответить
0
Counselor
Хто би сумнiвався... Повернуть обратно в оренду до Борнмута.. 
Ответить
-3
Никита Ульянов
Ахахах а сколько хайпа было, ещё и свои условия ставил. Сафонов останется а этого выпендрежника на трансфер.
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
Довбик-2
Ответить
-4
Популярные новости
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 3
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 11
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 231
Футбол
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45
Бокс
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем