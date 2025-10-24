Источник из ПСЖ: «Забарный вызывает некоторую обеспокоенность в клубе»

Уже зимой «ПСЖ» может выйти на трансферный рынок и подписать еще одного центрального защитника из-за не слишком уверенной игры украинца Ильи Забарного.

«Забарный вызывает некоторое беспокойство... Надеюсь, у него нет синдрома Шкриньяра. Могу сказать, что это зимнее трансферное окно будет насыщенным... Я уверен», – приводит слова неназванного источника, близкого к парижскому клубу, Footix.

Забарный перешел в «ПСЖ» из «Борнмута» за сумму в 63 млн евро. Еще 3 млн евро английский клуб может получить в виде бонусов. Илья подписал с парижанами контракт до лета 2030 года.