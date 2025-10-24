Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник из ПСЖ: «Забарный вызывает некоторую обеспокоенность в клубе»
Франция
Источник из ПСЖ: «Забарный вызывает некоторую обеспокоенность в клубе»

Украинец переживает непростое время в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Уже зимой «ПСЖ» может выйти на трансферный рынок и подписать еще одного центрального защитника из-за не слишком уверенной игры украинца Ильи Забарного.

«Забарный вызывает некоторое беспокойство... Надеюсь, у него нет синдрома Шкриньяра. Могу сказать, что это зимнее трансферное окно будет насыщенным... Я уверен», – приводит слова неназванного источника, близкого к парижскому клубу, Footix.

Забарный перешел в «ПСЖ» из «Борнмута» за сумму в 63 млн евро. Еще 3 млн евро английский клуб может получить в виде бонусов. Илья подписал с парижанами контракт до лета 2030 года.

Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
samird
Так само прилітало Пачо на початку минулого сезону. Зараз - це кращий лівий центрбек в світі. Треба зробити висновки і стати сильнішим. 
Ответить
+1
Микола Унгурян
журналіЗДський дебілізм, та дайте Забарному хоча б сезон відіграти, і напевно що і боси ПСЖ це розуміють, просто писакам криворуким хочеться сенсації
Ответить
+1
stasina
Кротяча дезінформація! Заради Забарного вони позбавились кацапського воротаря перед початком сезону!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Kubok-69
Забарний - 63 млн євро, Мессі - 18 млн євро. Як вони рахують?
Ответить
-1
