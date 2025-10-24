Единственный сюрприз. Известный француз – о первых месяцах Забарного в ПСЖ

Бывший игрок сборной Франции Жером Ротен поделился мыслями о не слишком удачной игре в последних матчах украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

«Единственный сюрприз для меня – это то, что он много играл, несмотря на адаптацию. Мы не можем сказать сегодня, что трансфер Забарного был ошибкой. Этот парень – украинец, он только открывает для себя Францию.

Он прибыл в команду, которая выиграла много трофеев. Значит, это уже сложно. И это молодой игрок. В свой первый год он должен учиться, адаптироваться и акклиматизироваться в новой команде», – сказал бывший футболист в эфире программы Rothen S'Enflamme.