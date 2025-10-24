Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда мирового футбола: «Не могу бросать в Забарного за это камни»
Лига чемпионов
Легенда мирового футбола: «Не могу бросать в Забарного за это камни»

Жан-Пьер Папен поддержал украинца после провального матча в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Легендарный французский экс-нападающий Жан-Пьер Папен сказал слова поддержки в адрес украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного после его провальной игры в матче Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».

«Это правда, что он допустил несколько ошибок, но я не могу бросать за это в него камни. Я думаю, что он не должен был играть так много в начале сезона. Это немного напоминает мне историю Вильяна Пачо в прошлом сезоне, когда он только прибыл в клуб. В первых матчах он не был выдающимся.

Я думаю, что мы должны дать этому парню немного времени. Он сейчас переживает то, что мы не можем понять и представить, учитывая то, что происходит в его стране. И бывают моменты, когда другие вещи становятся важнее футбола. Так что у него есть смягчающие обстоятельства», – сказал обладатель «Золотого мяча» 1991 года в эфире программы Rothen S'Enflamme.

ФОТО. Что это может значить? Салах убрал упоминания о Ливерпуле из соцсетей
Прошло почти 40 лет. УЕФА изменил победителя Лиги чемпионов
Названа главная проблема Забарного, из-за которой украинец допускает ошибки
Жан-Пьер Папен Илья Забарный ПСЖ Лига чемпионов Байер Байер - ПСЖ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
