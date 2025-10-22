Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике продолжит доверять украинскому защитнику Илье Забарному, несмотря на его неудачную игру в матче Лиги чемпионов с «Байером», сообщает L'Equipe.

По информации источника, испанский специалист не сомневается в ценности 23-летнего игрока и уже предупредил, что не изменит своих планов относительно него. Энрике продолжит делать ставку на Забарного и предоставлять ему игровое время.

Также главный тренер «ПСЖ» считает, что неоднозначное начало сезона у Ильи является результатом большого количества матчей, которые ему пришлось сыграть недавно за клуб и за сборную Украины.

Ранее французский журналист назвал выступление Забарного в матче с «Байером» катастрофой.