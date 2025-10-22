Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Лига чемпионов
22 октября 2025, 14:10
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ

Известно, что решил тренер парижан

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике продолжит доверять украинскому защитнику Илье Забарному, несмотря на его неудачную игру в матче Лиги чемпионов с «Байером», сообщает L'Equipe.

По информации источника, испанский специалист не сомневается в ценности 23-летнего игрока и уже предупредил, что не изменит своих планов относительно него. Энрике продолжит делать ставку на Забарного и предоставлять ему игровое время.

Также главный тренер «ПСЖ» считает, что неоднозначное начало сезона у Ильи является результатом большого количества матчей, которые ему пришлось сыграть недавно за клуб и за сборную Украины.

Ранее французский журналист назвал выступление Забарного в матче с «Байером» катастрофой.

Voldorr_94
Забраний ще не раз допоможе ПСЖ 
Ответить
+2
adidas777
Я розумію, що спорт уа влаштували кампанію з очорнення Забарного вже давно. Ми прекрасно розуміємо, на замовлення кого.Але це вже переходить всі межі!
Досить вже гнобити Забарного.!Пенальті в матчі привозять всі захисники і по багато разів в кар'єрі. Перший пенальті і жовту картку вигадав виключно арбітр, провини нашого захисника там нуль! Максимум, що міг отримати Ілля в цьому матчі, це жовту і другий пенальті.
Ответить
+1
An124_Ukr
Забарний топ - та з ким не буває та червона карта - це все випадок ,) 
Забарний буде в тому псж, як Мессі в Барсі )))
Ответить
0
