Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Известно, что решил тренер парижан
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике продолжит доверять украинскому защитнику Илье Забарному, несмотря на его неудачную игру в матче Лиги чемпионов с «Байером», сообщает L'Equipe.
По информации источника, испанский специалист не сомневается в ценности 23-летнего игрока и уже предупредил, что не изменит своих планов относительно него. Энрике продолжит делать ставку на Забарного и предоставлять ему игровое время.
Также главный тренер «ПСЖ» считает, что неоднозначное начало сезона у Ильи является результатом большого количества матчей, которые ему пришлось сыграть недавно за клуб и за сборную Украины.
Ранее французский журналист назвал выступление Забарного в матче с «Байером» катастрофой.
Досить вже гнобити Забарного.!Пенальті в матчі привозять всі захисники і по багато разів в кар'єрі. Перший пенальті і жовту картку вигадав виключно арбітр, провини нашого захисника там нуль! Максимум, що міг отримати Ілля в цьому матчі, це жовту і другий пенальті.
Забарний буде в тому псж, як Мессі в Барсі )))