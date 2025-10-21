Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Французский журналист – о Забарном в матче с Байером: «Это катастрофа»
Лига чемпионов
21 октября 2025, 23:11 |
Французский журналист – о Забарном в матче с Байером: «Это катастрофа»

Раф Чейдер критически оценил игру украинского защитника

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист Раф Чейдер критически оценил игру украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче Лиги чемпионов с «Байером», в котором тот «привез» два пенальти и получил красную карточку.

«Как вы думаете, кто больше виноват во втором пенальти? На мой взгляд, сначала Шевалье, а потом, очевидно, Забарный. Шевалье должен общаться и контролировать свою штрафную площадку. С другой стороны, игра Забарного в защите была катастрофической», – написал Чейдер в Twitter.

Забарный вышел в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Байером». На 24-й минуте встречи Илья получил первое предупреждение за фол в собственной штрафной. На 37-й минуте украинец был удален с поля за вторую желтую карточку, а в ворота парижан назначен второй пенальти.

Ранее французский журналист Пьер Менес заявил, что «ПСЖ» переплатил за Забарного.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
_ Moore
та там винуватий в пеналях весь захист ПСЖ, і №51, і №25; так і Забарний не встигав блокувати...
Ответить
+5
Viktor Shuper
там не було першої пенки. дотик руки до м'яча мінімальний. тим більше жовтої там теж і близько не мало бути. суддя додік
Ответить
+3
Dfkbvj
захист пижиків це пона торба, а Ілля. просто попав у нефарт, чисто через-те, що старався все витягнути)))
Ответить
+2
DaVinci
Ілля попав у вищу лігу і його намагаються одразу залучати в серйозних матчах. Фізично він готовий витягувати такі матчі, але психологічно ще ні... Треба дати хлопчині трохи пограти з командою в чемпіонаті
Ответить
+2
