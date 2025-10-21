Французский журналист – о Забарном в матче с Байером: «Это катастрофа»

Французский журналист Раф Чейдер критически оценил игру украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче Лиги чемпионов с «Байером», в котором тот «привез» два пенальти и получил красную карточку.

«Как вы думаете, кто больше виноват во втором пенальти? На мой взгляд, сначала Шевалье, а потом, очевидно, Забарный. Шевалье должен общаться и контролировать свою штрафную площадку. С другой стороны, игра Забарного в защите была катастрофической», – написал Чейдер в Twitter.

Забарный вышел в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Байером». На 24-й минуте встречи Илья получил первое предупреждение за фол в собственной штрафной. На 37-й минуте украинец был удален с поля за вторую желтую карточку, а в ворота парижан назначен второй пенальти.

Ранее французский журналист Пьер Менес заявил, что «ПСЖ» переплатил за Забарного.