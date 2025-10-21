Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Пьер Менес подверг критике трансфер украинца
Известный французский журналист Пьер Менес заявил, что «ПСЖ» потратил слишком большую сумму на подписание защитника сборной Украины Ильи Забарного.
«Как я уже говорил, я считаю, что они переплатили за Забарного, если посмотреть на реальный уровень этого игрока», – сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.
Забарный перешел в ПСЖ из Борнмута за сумму в 63 млн евро. Еще 3 млн. евро английский клуб может получить в виде бонусов. Илья подписал с парижанами контракт до лета 2030.
Ранее Забарного подверг критике французский журналист Жан-Луи Турре.
Має вухо відкусити ?
Чи має нападнику хрести порвати ?
Чи можливо має здохнути на полі ?? Пздц просто таке зараз чути
Ера Мальдіні, Нести, Роберто Карлсон, Кафу, Занетті минула )))
також мабуть Забарний задоволений зарплатою.
Все інше - це проблеми ПСЖ.