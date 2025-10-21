Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 октября 2025, 12:18 |
Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»

Пьер Менес подверг критике трансфер украинца

Французский журналист: «За Забарного переплатили, это его реальный уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный французский журналист Пьер Менес заявил, что «ПСЖ» потратил слишком большую сумму на подписание защитника сборной Украины Ильи Забарного.

«Как я уже говорил, я считаю, что они переплатили за Забарного, если посмотреть на реальный уровень этого игрока», – сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.

Забарный перешел в ПСЖ из Борнмута за сумму в 63 млн евро. Еще 3 млн. евро английский клуб может получить в виде бонусов. Илья подписал с парижанами контракт до лета 2030.

Ранее Забарного подверг критике французский журналист Жан-Луи Турре.

