Определена половина участников Итогового турнира ATP 2025

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
24 октября 2025, 21:23 |
214
0

В Турине точно сыграют Алькарас, Синнер, Джокович и Зверев

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Представитель Германии Александр Зверев стал четвертым участником Итогового турнира ATP 2025.

Зверев квалифицировался на ATP Finals благодаря выходу в полуфинал пятисотника в Вене – Таллон Грикспор снялся еще до начала поединка.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Уже известна половина теннисистов, которые сыграют на Итоговом: Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович и Зверев.

Итоговый турнир ATP 2025 пройдет на кортах Турина (Италия) с 9 по 16 ноября.

Еще четыре участника Итогового будут определены по итогам двух пятисотников на этой неделе (Вена и Базель), а также после Мастерса в Париже (27 октября – 2 ноября).

По теме:
ATP 1000 Париж. Жеребьевка последнего Мастерса: кто у Алькараса и Синнера?
Синнер идет дальше. Определены пары 1/4 финала на турнире ATP 500 в Вене
В Париж не поедет: Джокович снялся с последнего Мастерса в сезоне 2025 года
Александр Зверев Итоговый турнир ATP Новак Джокович Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
