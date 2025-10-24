Определена половина участников Итогового турнира ATP 2025
В Турине точно сыграют Алькарас, Синнер, Джокович и Зверев
Представитель Германии Александр Зверев стал четвертым участником Итогового турнира ATP 2025.
Зверев квалифицировался на ATP Finals благодаря выходу в полуфинал пятисотника в Вене – Таллон Грикспор снялся еще до начала поединка.
Уже известна половина теннисистов, которые сыграют на Итоговом: Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович и Зверев.
Итоговый турнир ATP 2025 пройдет на кортах Турина (Италия) с 9 по 16 ноября.
Еще четыре участника Итогового будут определены по итогам двух пятисотников на этой неделе (Вена и Базель), а также после Мастерса в Париже (27 октября – 2 ноября).
See you in Torino! 🇮🇹— ATP Tour (@atptour) October 24, 2025
Alexander Zverev has officially qualified for the 2025 #NittoATPFinals. pic.twitter.com/X8RBK8as69
