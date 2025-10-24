Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андреевой не будет. Определена последняя участница Итогового турнира WTA
WTA
24 октября 2025, 07:31 | Обновлено 24 октября 2025, 07:34
Елена Рыбакина благодаря трофею в Нинбо и двум победам в Токио вышла на WTA Finals 2025

Андреевой не будет. Определена последняя участница Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Казахстанская теннисистка и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA 2025.

Рыбакина добыла путевку на WTA Finals после победы над Викторией Мбоко в четвертьфинале соревнований WTA 500 в Токио.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Елена обошла Мирру Андрееву по набранным очкам в 2025 году и стала последней участницей Итогового, который состоится на кортах Эр-Рияда (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября.

Рыбакина существенно отставала от Андреевой, но благодаря трофею на пятисотнике в Нинбо на прошлой неделе и двум победам в Токио все же опередила «нейтралку».

Рыбакина третий год подряд сыграет на WTA Finals. Елена пока что ни разу не выходила в плей-офф Итогового.

Все участницы Итогового турнира WTA 2025:

  • 🏳️ Арина Соболенко
  • Ига Свентек
  • Коко Гауфф
  • Аманда Анисимова
  • Мэдисон Киз
  • Джессика Пегула
  • Жасмин Паолини
  • Елена Рыбакина

По теме:
Баранка Калинской, успех Рыбакиной. Известна первая пара 1/2 финала в Токио
Рыбакина в шаге от Итогового. 24 октября в Токио пройдут матчи 1/4 финала
Рейтинг WTA. Свитолина спустилась на 14-ю позицию, прорыв Стародубцевой
Елена Рыбакина Мирра Андреева Итоговый турнир WTA Арина Соболенко Ига Свёнтек Коко Гауфф Аманда Анисимова Мэдисон Киз Джессика Пегула Жасмин Паолини
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
