Андреевой не будет. Определена последняя участница Итогового турнира WTA

Казахстанская теннисистка и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA 2025.

Рыбакина добыла путевку на WTA Finals после победы над Викторией Мбоко в четвертьфинале соревнований WTA 500 в Токио.

Елена обошла Мирру Андрееву по набранным очкам в 2025 году и стала последней участницей Итогового, который состоится на кортах Эр-Рияда (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября.

Рыбакина существенно отставала от Андреевой, но благодаря трофею на пятисотнике в Нинбо на прошлой неделе и двум победам в Токио все же опередила «нейтралку».

Рыбакина третий год подряд сыграет на WTA Finals. Елена пока что ни разу не выходила в плей-офф Итогового.

Все участницы Итогового турнира WTA 2025: