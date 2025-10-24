Андреевой не будет. Определена последняя участница Итогового турнира WTA
Елена Рыбакина благодаря трофею в Нинбо и двум победам в Токио вышла на WTA Finals 2025
Казахстанская теннисистка и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA 2025.
Рыбакина добыла путевку на WTA Finals после победы над Викторией Мбоко в четвертьфинале соревнований WTA 500 в Токио.
Елена обошла Мирру Андрееву по набранным очкам в 2025 году и стала последней участницей Итогового, который состоится на кортах Эр-Рияда (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября.
Рыбакина существенно отставала от Андреевой, но благодаря трофею на пятисотнике в Нинбо на прошлой неделе и двум победам в Токио все же опередила «нейтралку».
Рыбакина третий год подряд сыграет на WTA Finals. Елена пока что ни разу не выходила в плей-офф Итогового.
Все участницы Итогового турнира WTA 2025:
- 🏳️ Арина Соболенко
- Ига Свентек
- Коко Гауфф
- Аманда Анисимова
- Мэдисон Киз
- Джессика Пегула
- Жасмин Паолини
- Елена Рыбакина
