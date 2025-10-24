Баранка Калинской, успех Рыбакиной. Известна первая пара 1/2 финала в Токио

На хардовом турнире WTA 500 в Токио (Япония) состоялись первые четвертьфинальные матчи.

Чешская теннисистка Линда Носкова прошла Анну Калинскую – «нейтралка» снялась после проигранных семи геймов подряд.

Носкова в полуфинале поборется против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, которая в двух сетах разобралась с Викторией Мбоко.

Ранее Носкова и Рыбакина трижды играли между собой – счет 3:0 в пользу Елены.

24 октября на пятисотнике в Токио состоятся еще два поединка 1/4 финала: Екатерина Александрова – София Кенин, Белинда Бенчич – Каролина Мухова.

WTA 500 Токио. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Анна Калинская – Линда Носкова [6] – 0:6, 0:1, RET., Калинская

Виктория Мбоко [9] – Елена Рыбакина [2] – 3:6, 6:7 (4:7)