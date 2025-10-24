Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Баранка Калинской, успех Рыбакиной. Известна первая пара 1/2 финала в Токио
WTA
24 октября 2025, 07:21 | Обновлено 24 октября 2025, 07:40
Линда Носкова прошла нейтралку, Елена переиграла Викторию Мбоко

Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова

На хардовом турнире WTA 500 в Токио (Япония) состоялись первые четвертьфинальные матчи.

Чешская теннисистка Линда Носкова прошла Анну Калинскую – «нейтралка» снялась после проигранных семи геймов подряд.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Носкова в полуфинале поборется против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, которая в двух сетах разобралась с Викторией Мбоко.

Ранее Носкова и Рыбакина трижды играли между собой – счет 3:0 в пользу Елены.

24 октября на пятисотнике в Токио состоятся еще два поединка 1/4 финала: Екатерина Александрова – София Кенин, Белинда Бенчич – Каролина Мухова.

WTA 500 Токио. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Анна Калинская – Линда Носкова [6] – 0:6, 0:1, RET., Калинская
Виктория Мбоко [9] – Елена Рыбакина [2] – 3:6, 6:7 (4:7)

По теме:
Андреевой не будет. Определена последняя участница Итогового турнира WTA
Рыбакина в шаге от Итогового. 24 октября в Токио пройдут матчи 1/4 финала
WTA 500 Токио. Ястремская разгромно проиграла нейтральной сопернице
WTA Токио Анна Калинская Линда Носкова Елена Рыбакина Виктория Мбоко
Даниил Агарков
Sit Simurg
Рибакіна зачепилась за останній вагон Підсумкового.. Ну і молодець!
Все справедливо .. Якщо Андрєєва не бажає грати в теніс, то і нєфіг займати чуже місце ..)
