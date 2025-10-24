Победы Полесья-2 и Локомотива. Результаты матчей 15-го тура Второй лиги
«Полесье-2» стало лидером группы А
В пятницу, 24 октября, во Второй лиге состоялись матчи 15-го тура. Команды провели три поединка.
ФК «Лесное» не смог выехать на матч прошлого тура с ФК «Ужгород» из-за финансовых трудностей. Но на домашний поединок с «Буковиной-2» команда вышла и была близка к победе. «Буковина-2» спаслась от поражения в компенсированное время.
«Локомотив» в Киеве принимал «Тростянец». Встреча завершилась победой команды хозяев со счетом 1:0.
«Полесье-2» сыграло с винницкой «Нивой». Житомирская команда одержала победу и возглавила турнирную таблицу группы А.
Вторая лига. 15-й тур, 24 октября
Лесное – Буковина-2 – 2:2
Голы: Рыбалка, 24, Калинин, 77 – Скочеляс, 18, Дубовик, 90+1
Локомотив – Тростянец – 1:0
Голы: Сахненко, 27
Нива Винница – Полесье-2 – 0:2
Голы: Кобернюк, 3, Романчук, 19
Видеозаписи матчей
Лесное – Буковина-2
Локомотив – Тростянец
Нива Винница – Полесье-2
