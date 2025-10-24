Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Победы Полесья-2 и Локомотива. Результаты матчей 15-го тура Второй лиги
24.10.2025 12:30 – FT 2 : 2
Буковина-2
Победы Полесья-2 и Локомотива. Результаты матчей 15-го тура Второй лиги

«Полесье-2» стало лидером группы А

ФК Локомотив

В пятницу, 24 октября, во Второй лиге состоялись матчи 15-го тура. Команды провели три поединка.

ФК «Лесное» не смог выехать на матч прошлого тура с ФК «Ужгород» из-за финансовых трудностей. Но на домашний поединок с «Буковиной-2» команда вышла и была близка к победе. «Буковина-2» спаслась от поражения в компенсированное время.

«Локомотив» в Киеве принимал «Тростянец». Встреча завершилась победой команды хозяев со счетом 1:0.

«Полесье-2» сыграло с винницкой «Нивой». Житомирская команда одержала победу и возглавила турнирную таблицу группы А.

Вторая лига. 15-й тур, 24 октября

Лесное – Буковина-2 – 2:2

Голы: Рыбалка, 24, Калинин, 77 – Скочеляс, 18, Дубовик, 90+1

Локомотив – Тростянец – 1:0

Голы: Сахненко, 27

Нива Винница – Полесье-2 – 0:2

Голы: Кобернюк, 3, Романчук, 19

Видеозаписи матчей

Лесное – Буковина-2

Локомотив – Тростянец

Нива Винница – Полесье-2

