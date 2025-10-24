Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. 15-й тур. 24 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Лесное
24.10.2025 12:30 – FT 2 : 2
Буковина-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
24 октября 2025, 14:30 |
75
0

Вторая лига. 15-й тур. 24 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 октября видеотрансляции матчей 15-го тура Второй лиги

24 октября 2025, 14:30 |
75
0
Вторая лига. 15-й тур. 24 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница

24 октября проходят матчи 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 15-й тур, 24 октября 2025

  • 12:30. Лесное – Буковина-2 Черновцы
  • 13:30. Локомотив Киев – Тростянец
  • 14:30. Нива Винница – Полесье-2 Житомир

Турнирная таблица

12:30. Лесное – Буковина-2 Черновцы

13:30. Локомотив Киев – Тростянец

14:30. Нива Винница – Полесье-2 Житомир

По теме:
Первая лига. Матч Чернигова с запорожским Металлургом перенесен
Обнародованы стартовые составы на матч Александрия – Эпицентр
Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Лесное Буковина-2 Черновцы Локомотив Киев Тростянец Нива Винница Полесье-2 Житомир
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-защитник Динамо спрогнозировал, когда может произойти смена Шовковского
Футбол | 24 октября 2025, 14:16 0
Экс-защитник Динамо спрогнозировал, когда может произойти смена Шовковского
Экс-защитник Динамо спрогнозировал, когда может произойти смена Шовковского

Для динамовцев определяющими будут следующие матчи

Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Футбол | 24 октября 2025, 10:12 11
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному

Украинец может покинуть парижский клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23.10.2025, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Футбол | 23.10.2025, 21:43
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Футбол | 23.10.2025, 23:56
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 3
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 11
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 4
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54
Футбол
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем