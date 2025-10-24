24.10.2025 12:30 – FT 2 : 2
Вторая лига. 15-й тур. 24 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 октября видеотрансляции матчей 15-го тура Второй лиги
24 октября проходят матчи 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 15-й тур, 24 октября 2025
- 12:30. Лесное – Буковина-2 Черновцы
- 13:30. Локомотив Киев – Тростянец
- 14:30. Нива Винница – Полесье-2 Житомир
Турнирная таблица
12:30. Лесное – Буковина-2 Черновцы
13:30. Локомотив Киев – Тростянец
14:30. Нива Винница – Полесье-2 Житомир
