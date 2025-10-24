Дулуб объяснил, почему Суркис не уволит Шовковского из Динамо
Специалист считает, что не всегда виноват тренер
Известный тренер Олег Дулуб поддержал Александра Шовковского после очередного фиаско «бело-синих» в Лиге конференций против Самсунспора (0:3).
– В таких случаях руководители клубов обычно меняют главного тренера. Настало ли у «Динамо» то время?
– Не всегда нужно менять главного тренера. Руководители могут пойти наоборот – выразить поддержку тренеру, которому они доверяют. Зайти в раздевалку и сказать футболистам, что мы доверяем этому тренеру, и он единственный ответственен за результат. Такая история была у меня в «Карпатах», когда Петр Петрович Диминский поддержал меня после серии неудачных матчей и команда сразу развернулась на 180 градусов.
В случае «Динамо» – это история взаимоотношений президента и главного тренера. Учитывая, что Шовковский до сих пор находится на месте, я думаю, президент склоняется к тому, чтобы ему доверять.
В нынешнем сезоне Динамо занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных пунктов после 9 сыгранных матчей. В Лиге конференций Динамо проиграло Кристал Пелас и Самсунспору.
