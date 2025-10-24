Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дулуб объяснил, почему Суркис не уволит Шовковского из Динамо
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 13:43
Дулуб объяснил, почему Суркис не уволит Шовковского из Динамо

Специалист считает, что не всегда виноват тренер

ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный тренер Олег Дулуб поддержал Александра Шовковского после очередного фиаско «бело-синих» в Лиге конференций против Самсунспора (0:3).

– В таких случаях руководители клубов обычно меняют главного тренера. Настало ли у «Динамо» то время?

– Не всегда нужно менять главного тренера. Руководители могут пойти наоборот – выразить поддержку тренеру, которому они доверяют. Зайти в раздевалку и сказать футболистам, что мы доверяем этому тренеру, и он единственный ответственен за результат. Такая история была у меня в «Карпатах», когда Петр Петрович Диминский поддержал меня после серии неудачных матчей и команда сразу развернулась на 180 градусов.

В случае «Динамо» – это история взаимоотношений президента и главного тренера. Учитывая, что Шовковский до сих пор находится на месте, я думаю, президент склоняется к тому, чтобы ему доверять.

В нынешнем сезоне Динамо занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных пунктов после 9 сыгранных матчей. В Лиге конференций Динамо проиграло Кристал Пелас и Самсунспору.

Олег Дулуб Александр Шовковский Самсунспор Самсунспор - Динамо Динамо Киев Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Spaceman
Вже й Дулуб натякає..
