Дулуб объяснил, почему Суркис не уволит Шовковского из Динамо

Известный тренер Олег Дулуб поддержал Александра Шовковского после очередного фиаско «бело-синих» в Лиге конференций против Самсунспора (0:3).

– В таких случаях руководители клубов обычно меняют главного тренера. Настало ли у «Динамо» то время?

– Не всегда нужно менять главного тренера. Руководители могут пойти наоборот – выразить поддержку тренеру, которому они доверяют. Зайти в раздевалку и сказать футболистам, что мы доверяем этому тренеру, и он единственный ответственен за результат. Такая история была у меня в «Карпатах», когда Петр Петрович Диминский поддержал меня после серии неудачных матчей и команда сразу развернулась на 180 градусов.

В случае «Динамо» – это история взаимоотношений президента и главного тренера. Учитывая, что Шовковский до сих пор находится на месте, я думаю, президент склоняется к тому, чтобы ему доверять.

В нынешнем сезоне Динамо занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 17 турнирных пунктов после 9 сыгранных матчей. В Лиге конференций Динамо проиграло Кристал Пелас и Самсунспору.