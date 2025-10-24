Алиев рассказал, кто виноват после провала Динамо в матче Лиги конференций

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев уверен, что главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский не виноват в результатах команды и его отставка не поможет чемпионам Украины.

В четверг, 23 октября, украинская команда потерпела разгромное поражение в поединке второго тура Лиги конференций от турецкого «Самсунспора» со счетом 0:3.

– Относительно будущих матчей с «Шахтером». В случае двух поражений от «горняков», Суркис решится уволить Шовковского?

– Отставка Шовковского ничем «Динамо» не поможет... Саня добился успехов с «Динамо», когда играл сам, а сейчас он тренирует. Не Шовковский виноват в результатах, а игроки!

Повторюсь, они выходят на поле и играют, а не он. Сейчас такая ситуация, что кого не поставишь тренером, результаты лучше не станут… Просто нужно выходить и играть, а не умеешь играть – выходи и дерись!

Какие-то меры со стороны руководства клуба будут приняты, я так думаю, особенно перед матчами с «Шахтером». Однако, какие… Я не знаю, увидим, – прокомментировал Алиев.