Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алиев рассказал, кто виноват после провала Динамо в матче Лиги конференций
Лига конференций
24 октября 2025, 13:05 |
261
1

Алиев рассказал, кто виноват после провала Динамо в матче Лиги конференций

Бывший игрок киевского клуба стал на защиту главного тренера Александра Шовковского

24 октября 2025, 13:05 |
261
1 Comments
Алиев рассказал, кто виноват после провала Динамо в матче Лиги конференций
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев уверен, что главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский не виноват в результатах команды и его отставка не поможет чемпионам Украины.

В четверг, 23 октября, украинская команда потерпела разгромное поражение в поединке второго тура Лиги конференций от турецкого «Самсунспора» со счетом 0:3.

– Относительно будущих матчей с «Шахтером». В случае двух поражений от «горняков», Суркис решится уволить Шовковского?

– Отставка Шовковского ничем «Динамо» не поможет... Саня добился успехов с «Динамо», когда играл сам, а сейчас он тренирует. Не Шовковский виноват в результатах, а игроки!

Повторюсь, они выходят на поле и играют, а не он. Сейчас такая ситуация, что кого не поставишь тренером, результаты лучше не станут… Просто нужно выходить и играть, а не умеешь играть – выходи и дерись!

Какие-то меры со стороны руководства клуба будут приняты, я так думаю, особенно перед матчами с «Шахтером». Однако, какие… Я не знаю, увидим, – прокомментировал Алиев.

По теме:
Легия испортила юбилей Шахтеру
Экс-арбитр ФИФА: «Турки забивали в ворота Динамо без нарушений»
Бондаренко считает, что Шахтер не заслужил поражения
Лига конференций Самсунспор Самсунспор - Динамо Динамо Киев Александр Алиев Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
Футбол | 23 октября 2025, 20:21 0
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»

Бывший игрок сборной Украины оценил игру и результаты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера»

Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Футбол | 24 октября 2025, 09:09 5
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции
Олег Саленко нашел нового тренера для Динамо после провала в Турции

Киевский клуб потерпел разгромное поражение в Лиге конференций от турецкого «Самсунспора»

«Просто плевок в лицо болельщику». Реакция фанов на поражение Шахтера в ЛК
Футбол | 24.10.2025, 11:57
«Просто плевок в лицо болельщику». Реакция фанов на поражение Шахтера в ЛК
«Просто плевок в лицо болельщику». Реакция фанов на поражение Шахтера в ЛК
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
Футбол | 24.10.2025, 08:11
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Футбол | 24.10.2025, 07:41
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
в принципі так, в даному випадку алієв правий - якщо стадо баранів на полі то нехай хоч Гвардіола буде тренером чи той самий Лобановський, а команди не буде.
І тут таки потрібні дисциплінарні заходи від керівництва клубу щодо всіх гравців - всім обрізати бонуси і врізати зарплати до покращення результатів
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 11
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 6
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45
Бокс
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем