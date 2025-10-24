Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в еврокубковых поединках в период с 25 по 26 октября.

Чемпионат Англии

9 тур

26.10.2025

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»

Может, и не самое громкое, если брать по вывеске, лондонское дерби, но то, что в этом поединке более статусному сопернику придется нелегко, это факт. Хоть наставник «Атлетико» Диего Симеоне и считает «Арсенал» лучшей, на данный момент, командой сезона, но даже лучшим командам очень тяжело играется против нынешнего «Кристал Пэлас». Об команду Гласнера уже дважды сломал зубы «Ливерпуль» – сразу в Суперкубке, а затем и чемпионате. «КП» последним в АПЛ потерял «невинность» в графе «поражения». В игре вторым номером «Пэлас» чувствует себя, как рыба в воде, а именно вторым номером «стекольщики» будут играть против «канониров».

Моя рекомендация – «обе забьют». Но, положа руку на сердце, все-таки нужно отдать должное и команде Артеты. Она сейчас в хорошей форме. Ну, в плохой форе четыре мяча «Атлетико» не забьешь. К тому же, в последних семи встречах против «КП» «канониры» не проигрывали. Посему предположу, что «Арсенал» в этой встрече, скорее всего, победит.

Чемпионат Германии

8 тур

25.10.2025

«Боруссия» (Дортмунд) – «Кельн»

«Бавария» и остальные. Таким сейчас видится чемпионат Германии. Тем не менее, несмотря на визуальное отсутствие борьбы за чемпионство, на всех остальных турнирных ступеньках борьба продолжается. Четвертую «Боруссию» от шестого «Кельна» отделяет лишь три очка. Расстояние лишь одной победы. Коллектив Лукаша Квашнека в нынешнем сезоне пока что смотрится оптимистически. Во всяком случае, некогда именитая команда сейчас не напоминает мальчиков для битья. Тем не менее, бороться за место в Лиге чемпионов «Кельну» еще, все-таки, рановато. Впрочем, как и «Дортмунду» в нынешнем сезоне бороться за чемпионство. Посмотрим в этом поединке, смогла ли команда Нико Ковача оклематься от поражения «Баварии» в минувшем туре. «Черно-желтые» - фаворит этого матча. В последних трех очных поединках «Дортмунд» побеждал «Кельн». На мой взгляд, победит и в этот раз.

Чемпионат Испании

10 тур

26.10.2025

«Реал» – «Барселона»

Вот она, царевна полей кукуруза! Главный матч испанского футбольного календаря, невзирая ни на текущую форму команд, ни на их текущие позиции в турнирной таблице. Но в данном случае все в порядке, как и полагается двум главным испанским гегемонам: «Мадрид» сейчас первый, «Барселона» – вторая, и разница между ними – лишь два очка.

Под руководством Хаби Алонсо «сливочные» блестяще начали сезон. Лишь одна осечка у них в пассиве. Правда, уж больно ощутимая – поражение в мадридском дерби «Атлетико» – 2:5. Но в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. Мбаппе на высоте. Винисиус и Беллингем тоже подбираются к оптимальном форме. Правда, Трент до сих пор вне игры из-за травмы, и эту потерю Алонсо весьма сложно компенсировать. Но Хаби старается.

О нынешней «Барселоне» сейчас говорить очень сложно. Это как красивейший католический храм, внутри которого все время идет реконструкция. Снаружи – красота неописуемая, но порой внутрь лучше не заходить. У команды Ханси Флика, которого, кстати, не будет на «класико» ввиду дисквалификации, был недавно сложный период – поражение в ЛЧ от «ПСЖ», громкий влет в Примере от «Севильи». Опять-таки, в прошлом туре «блаугранас» едва отскочили в игре с «Жироной». Плюс травмированных у действующего чемпиона хватает. Разгромили в крайнем матче ЛЧ «Олимпиакос», но показатель ли это?

Да, «Барса» неизменно обыгрывала «Реал» в последних четырех очных встречах. Но то было в прошлом сезоне, когда «Барселона» была лучшей командой всего европейского календаря. Сейчас это не так. Посему осторожно, ибо в таком матче иначе и не получится, предположу, что «Реал» как минимум не проиграет.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

«Бетис» – «Атлетико»

Еще один весьма сложный матч для прогноза, но весьма интересный с точки зрения зрелища. Команда Диего Симеоне – неизменная третья сила в Ла Лиге вот уже лет десять, но на конкретном отрезке пути «матрасники» пока что не особо впечатляют. Собственно, они вообще редко впечатляют, но в этом сезоне «Атлетико» немало, как для себя, пропускает: и в Примере, и в Лиге чемпионов.

А «Бетис», в то же время, сейчас проживает одну из лучших своих жизней. В последних семи матчах севильцы не проигрывают. Практически по всем цифровым показателям нынешнего сезона эти команды сейчас идут ноздря в ноздрю. И лишь очная статистика – очень в пользу «Атлетико»: в 11 из последних 13 матчей мадридцы как минимум не проигрывали севильцам. Скорее всего, не проиграют и в этот раз. Но и выиграют вряд ли.

Чемпионат Италии

8 тур

25.10.2025

«Наполи» – «Интер»

Антонио Конте – почти во всех отношениях гениальный тренер. Только вот с еврокубками у его команд никогда не складывается. И нынешний его еврокубковых опыт – тому подтверждение. Но в данном случае вряд ли нужно «Графа» тыкать носом в то злосчастное историческое поражение в Эйндховене, потому что серия А и еврокубки – это совсем разные истории. Даже если речь идет о чемпионской Лиге. Уверен, что на матч против «Интера», недавней своей команды, Конте сумеет подготовить свою нынешнюю команду. Соперник – очень много забивающий, по местным меркам, но и пропускает немало. К тому же, наставник у миланцев уж слишком неопытен. Я до сих пор не могу его раскусить, этого Кристиана Киву. В общем, напрашивается ставка «обе забьют». И, на мой взгляд, «Наполи» не проиграет.

26.10.2025

«Лацио» – «Ювентус»

Было, было, было, но прошло… Шикарнейшие когда-то матчи были между этими оппонентами. Лицо с обложки. Теперь времена другие. «Юве» – в «турбулентности», а «лациале», – как бы так помягче сказать… В кризисе, одним словом. Тем не менее, в конкретно взятом поединке не нужно спешить хоронить римлян. Они сейчас хоть и во второй части турнирной таблицы расположились, той, что снизу, по результативности не уступают «бьянконери» (точнее, превосходят). Да и пропустили столько же. К тому же, в родных стенах «Лацио» не проигрывает «Ювентусу» в шести из последних восьми встречах. А «Ювентус», в свою очередь, не побеждает в семи последних поединках. Почему-то мне кажется, что и в этот раз, как минимум, не победит. Не удивлюсь, если этот матч станет последним для Тудора во главе «Старой синьоры».

Чемпионат Франции

9 тур

25.10.2025



«Ланс» – «Марсель»

«ПСЖ» сейчас немного забуксовал, поэтому есть возможность выйти на авансцену другим. Данной возможностью неплохо воспользовался главный исторический соперник парижан – «Олимпик» из Марселя. Команда бывшего наставника «Шахтера» Роберто Де Дзерби сейчас лидирует в Лиге 1, хотя имеет в пассиве два поражения. И в Лиге чемпионов перед выездом в Ланс «бело-голубые» уступили «Спортингу». Однако в предыдущем туре местного первенства разгромили «Гавр» 6:2. В общем, стабильностью лидер похвастаться не может.

«Ланс» стабильностью сейчас тоже не может похвастаться. Тем не менее, команда сейчас на высоком четвертом месте. Между оппонентами – лишь два очка разницы. Одно неправильное движение – и можно поменяться местами. Обе забьют – это читается между строк. Хотя бы потому, что «Ланс» неизменно забивает в шести последних матчах против этого соперника. Может, хозяева и не выиграют в итоге, но вряд ли проиграют.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.