Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?

Если всем нам кажется, что хуже быть просто не может, то все равно нам это лишь кажется. Несомненно, будет еще хуже. Еще глубже упадем. Еще позорнее проиграем. Это я исключительно о нашем клубном футболе.

Наш клубный футбол уверенно, семимильными шагами катится в пропасть. Ну, или, в лучшем случае, его затягивает трясина. Как из нее выбраться – ну, примерно так, как выбирался из болота барон Мюнхгаузен, вытащивший себя за волосы. Сможем ли? Это риторический вопрос…

У меня порой складывается такое впечатление, что даже если бы в нынешний «Шахтер» пришел Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола или Хаби Алонсо, всех этих гениев и новаторов в итоге засосала бы трясина. Та самая, которая засасывала ранее Йовичевича, ван Леувена, Пушича, теперь вот Турана. Начинают почти все за здравие, а заканчивают…

Ну вот правда, без злорадства, без изжоги, без подколок. Какой еще был нужен соперник «Шахтеру», чтобы победить? «Легия» сейчас - в похожей трясине. Команда проиграла три крайних матча (до игры с «горняками»), в местном чемпионате идет на девятом месте, ее тренер подал в отставку, которую не приняли, тренировочный план «зеленых» на игру против «Шахтера» был категорически испорчен. И вот такой команде «Шахтер» умудряется проиграть.

Напомню, что туром ранее в ЛК «Шахтер» уже играл против подобной команды – худшей на тот момент команды чемпионата Шотландии – «Абердина», - но в итоге таки сумел вырвать победу. После того матча я, грешным делом, критиковал дончан за расточительство, ошибки и недостаточный, на мой взгляд, уровень ихней мотивации. Как сейчас понимаю, хвалить нужно было за тот матч. Потому что и выиграли, и что-то положили в общую копилку коэффициентов. В отличие от игры против еще более кризисной «Легии».

В последнее время я старался осторожно оценивать действия наставника «оранжево-черных». Ну, все еще пребывал под впечатлением блестящей, не побоюсь этого слова, игры его подопечных против «Бешикташа». Но, люди добрые, а что сейчас творится с мистером «Симеоне в защите и Энрике в атаке»?

Что это за вариант стартового состава против «Легии»? Такая несокрушимая вера в Грамма, Азарови и Фесюна? Или, все-таки, вера в полнейший разброд и шатание в «Легии»? Или это, все же, был такой финт ушами, чтобы запутать до умопомрачения следующего соперника команды Арды Турана по УПЛ – саму «Кудровку»?

Что это было, черт побери? «Мы старались быть верными своему игровому плану»: извините, турецкий мистер, но лично для меня этого чертовски мало. Точнее, белиберда все это. Как и «мы будем работать и усовершенствоваться», потому что на данный момент можно смело и объективно констатировать, что команда Арды Турана в глубоком кризисе. Ну, это я очень мягко сейчас сказал.

Я отдаю себе отчет в том, что даже такой провальный матч, как против «Легии», даже такой провальный отрезок сезона, как сейчас, вряд ли должен быть определяющим в судьбе или квалификации Арды Турана. Но, в то же время, я боюсь, чтобы и его не засосала наша трясина. Потому что процесс уже начался, и насколько он необратимый, я не знаю.

И вот еще что. Окромя провального плана на игру, за что, конечно же, отвечает тренер, был еще один момент в матче против «Легии», за который должны были ответить игроки. Но не ответили. Это касаемо варшавских фанов, которых то пускали на стадион, то не пускали. В итоге они туда все же проникли. И баннер свой провокационный вывесили. И речевки свои постыдные скандировали. Но нашей команде все это глубоко по барабану?

Да, Ефим Дмитриевич? Это ведь не полуторамиллионную зарплату выбивать, это ведь другое. Не на часі…

А что «Динамо»? А «Динамо» бежит. Кто в лес, кто по дрова, а кто и просто – по уже выученному и освоенному маршруту. Оказывается, за тем маршрутом не только русский военный корабль…

Признаться, я и не ожидал от команды Александра Шовковского подвига в конкретной игре. Ну, собственно, я уже ни от этого тренера, ни от его команды подвига не ожидаю. По той простой причине, что на подвиг они уже не способны. Ключевое слово – уже. Ибо я все-таки верил, где-то уж слишком глубоко в себе, что с этим тренером эта команда способна удивить.

Хотя… Она же и удивляет. И он же удивляет. То почти десять минут не может заменить травмированного, то в позе Будды стоит возле скамейки запасных, вместо того чтобы дать хоть какие-то указания своим подчиненным в решающей фазе матча, то умничает после игры, строя из себя Валерия Васильевича, то ватника защищает, то капитана не защищает.

Собственно, ничего нового. Цыганский табор уехал, но цыгане все равно остались. Хоть Александр Владимирович и «не согласен». Зато он согласен, что «ситуация, сложившаяся у нас в стране, накладывает свой отпечаток на многое».

Когда говорить нечего, все-таки лучше не говорить. Лучше заткнуться, и делать свое дело. Как делает свое дело страна, чтобы некоторые могли себе позволить в комфортных условиях пинать мячик по заграницам и лайкать кацапских ублюдков.

Но о чем это я? Далее ведь все равно будет еще хуже. Трясина поглощает наш клубный футбол, и нашему клубному футболу это, похоже, нравится.