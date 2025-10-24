Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бондаренко считает, что Шахтер не заслужил поражения
Лига конференций
24 октября 2025, 12:25
1

Бондаренко считает, что Шахтер не заслужил поражения

Игрок назвал досадным гол Легии в компенсированное время

Бондаренко считает, что Шахтер не заслужил поражения
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко высказался о болезненном поражении «горняков» от «Легии» (1:2) в рамках 2-го тура общего этапа Лиги конференций.

«Первый пропущенный гол был ниоткуда, но все же команда собралась, смогла сравнять счет и, вроде бы, должно было стать психологически легче, но вот так случилось. Конечно, досадный гол на последних минутах, я считаю, что мы не заслуживали поражения, но футбол бывает жесток», – передает слова футболиста «Суспильне Спорт».

В воскресенье, 26 октября, дончане сыграют с «Кудровкой» в матче Украинской Премьер-лиги (УПЛ). Начало встречи запланировано на 15:30.

По теме:
Алиев рассказал, кто виноват после провала Динамо в матче Лиги конференций
Легия испортила юбилей Шахтеру
Экс-арбитр ФИФА: «Турки забивали в ворота Динамо без нарушений»
Артем Бондаренко Шахтер - Легия Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций
Оксана Баландина Источник: Суспильне Спорт
анатолій чорнобук
Заробив на розгром а не поразку. Бюджети команд з різних світів
