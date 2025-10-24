Бондаренко считает, что Шахтер не заслужил поражения
Игрок назвал досадным гол Легии в компенсированное время
Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко высказался о болезненном поражении «горняков» от «Легии» (1:2) в рамках 2-го тура общего этапа Лиги конференций.
«Первый пропущенный гол был ниоткуда, но все же команда собралась, смогла сравнять счет и, вроде бы, должно было стать психологически легче, но вот так случилось. Конечно, досадный гол на последних минутах, я считаю, что мы не заслуживали поражения, но футбол бывает жесток», – передает слова футболиста «Суспильне Спорт».
В воскресенье, 26 октября, дончане сыграют с «Кудровкой» в матче Украинской Премьер-лиги (УПЛ). Начало встречи запланировано на 15:30.
