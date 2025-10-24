Виктор ЛЕОНЕНКО: «Михавко чуть не разбился после передачи Попова»

В четверг, 23 октября, состоялся матч второго тура Лиги конференций, в котором сыграли турецкий «Самсунспор» и киевское «Динамо».

Хозяева одолели соперника из Украины со счетом 3:0. Бывший игрок «бело-синих» Виктор Леоненко прокомментировал результат «Динамо», а также разобрал пропущенные голы команды:

– Думаю, люди уже поняли, почему мне стыдно разбирать «Динамо». Начну с того, что мне бросилось в глаза. Посмотрите, какие лимонки, гранаты, но не передачи отдает в простых ситуациях Попов. Тиаре то в колено отдаст, то за спину, то в аут, Михавко вообще чуть ли не разбился после его передачи. И это в обычных ситуациях.

– Давайте разберем пропущенные голы.

– Начну с третьего. Когда Хольсе получал мяч возле штрафной, мог спокойно чай выпить – настолько у него было много времени для принятия решения. Игроки «Динамо» отсутствовали, не знаю, чем они занимались.

Очень много удивительного и нефутбольного происходило в этом матче. Игрокам «бело-синих», как и «Шахтера», тоже нужно идти зубрить футбольные законы. В моменте с первым голом я считаю, что на Тиаре, который начал атаку соперника, был фол. Второй гол – это привет Караваеву, – рассказал Леоненко.