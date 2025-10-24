Хавбек Легии высказался о матче с Шахтером

Полузащитник футбольного клуба «Легия» Войцех Урбаньски отметил самоотдачу партнеров по команде в матче против донецкого «Шахтера».

Он выразил надежду, что победа над «горняками» станет отличной мотивацией для будущих побед.

«В матче с «Шахтером» не было недостатка в самоотдаче, мы боролись за каждый мяч, и у соперника было не так много моментов. Наконец-то у нас есть повод для радости. Пропустив гол, мы вернулись к своей изначальной цели. Надеюсь, худшие моменты позади. Сегодня я был очень взволнован. Моя семья была на трибунах, а они живут недалеко от моего родного края. Надеюсь, победа над «Шахтером» станет переломным моментом, и мы сможем развить этот импульс. Рафал обеспечил нам победу и три очка сегодня. Не думаю, что за всю свою карьеру я забью такие же красивые голы, как Рафал сегодня. Шучу, конечно. Надеюсь, когда-нибудь смогу», – сказал Урбаньски в послематчевом интервью.