Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
24 октября 2025, 08:32 | Обновлено 24 октября 2025, 09:14
Хавбек Легии высказался о матче с Шахтером

Урбаньски поблагодарил Рафала за победу над горняками

Хавбек Легии высказался о матче с Шахтером
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Войцех Урбаньски

Полузащитник футбольного клуба «Легия» Войцех Урбаньски отметил самоотдачу партнеров по команде в матче против донецкого «Шахтера».

Он выразил надежду, что победа над «горняками» станет отличной мотивацией для будущих побед.

«В матче с «Шахтером» не было недостатка в самоотдаче, мы боролись за каждый мяч, и у соперника было не так много моментов. Наконец-то у нас есть повод для радости. Пропустив гол, мы вернулись к своей изначальной цели. Надеюсь, худшие моменты позади. Сегодня я был очень взволнован. Моя семья была на трибунах, а они живут недалеко от моего родного края. Надеюсь, победа над «Шахтером» станет переломным моментом, и мы сможем развить этот импульс. Рафал обеспечил нам победу и три очка сегодня. Не думаю, что за всю свою карьеру я забью такие же красивые голы, как Рафал сегодня. Шучу, конечно. Надеюсь, когда-нибудь смогу», – сказал Урбаньски в послематчевом интервью.

«Шахтер» проиграл «Легии» со счетом 1:2 в матче второго тура общего этапа Лиги конференций. «Горняки» пропустили гол в компенсированное время.

Алиев разнес Динамо после фиаско в матче ЛК: «Они позорят этот клуб»
«Шок, расстройство, отчаяние». Ковалев – о матче Шахтера против Легии
ЙОРДАНЕСКУ: «Я знаю, что чувствует тренер Шахтера»
Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия
Оксана Баландина Источник: ФК Легия Варшава
