Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОНОПЛЯ: Фанаты Легии кричали: «Курва, Шахтер». Догадываюсь, что это значит
Лига конференций
24 октября 2025, 05:37 |
КОНОПЛЯ: Фанаты Легии кричали: «Курва, Шахтер». Догадываюсь, что это значит

Защитник горняков поделился эмоциями после матча с польской командой в Лиге конференций

ФК Шахтер. Ефим Конопля

Правый защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля высказался после поражение от Легии (1:2) в матче второго тура Лиги конференций 2025/26:

– Как это поражение воспринимается сейчас командой?

– Конечно, очень больно, потому что мы чувствовали по ходу игры, что можем их победить, и где-то чувствовался 2-й гол. Но это футбол. Ничего не предвещало беды, но может произойти, как произошло.

– 1-й гол как-то деморализовал команду? 1-й тайм не выглядел слишком убедительно для «Шахтера».

– Да нет, не скажу, что деморализовал. Мы наоборот, после 1-го гола обычно начинаем играть. Не знаю, почему так, но оно есть как есть.

– После вашего забитого гола был отрезок, когда начали давить «Легию», вгонять в штрафную, но потом остановились. В чем причина?

– Да, именно об этом я и говорю – что вроде бы и чувствовали, что можем забить 2-й гол, но и они хорошо защищались, и где-то мы неправильно распоряжались моментами с мячом, поэтому имеем такой результат.

– То, что болельщики «Легии» сегодня болели не за свою команду, а, скорее всего, против вас – насколько вы разбирали то, что они там кричат ​​и насколько на вас это влияло в негативном смысле?

– Не скажу, что сильно влияло в негативном смысле. Я только слышал, что они там кричали, типа: «Курва, «Шахтер». Я догадываюсь, что это значит, но не знаю, к чему это, почему они это начали кричать. Но я думаю, что это уже «Легии» как клубу нужно разбираться с тем, какие мотивы у них были.

– Несколько слов для ваших болельщиков, которые все же пытались быть слышными и заметными здесь.

– Да, конечно, я всегда подхожу, и Коля Матвиенко, еще ребята подходили сказать спасибо и немного пообщаться с нашими фанами. Мы всегда это делаем, несмотря на результат, очень большое им спасибо за то, что приходят, поддерживают, где бы мы ни были.

– Было немножко ощущение, что все же это домашний матч?

– Конечно, немножко было. Когда мы здесь в Кракове играем, всегда много людей приходят нас поддержать – и это, конечно, чувствуется. Даже если мы не дома, но чувствуем себя как дома.

Видеообзор матча Шахтер – Легия (1:2)

Оцените материал
Сообщить об ошибке

Настроить ленту
