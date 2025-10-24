ФЕСЮН: «Хочется просто как-то забыться, потому что не по игре результат»

Голкипер донецкого Шахтера Кирилл Фесюн прокомментировал поражение команды в матче второго тура Лиги конференций 2025/26 против варшавской Легии (1:2):

– Кирилл, «Шахтер» теряет очки, однако этот матч с «Легией» был для тебя дебютным именно в еврокубках. Наверное, после игры нет никаких эмоций, но о чем ты думаешь прямо сейчас?

– Эмоции только одни – негатив, ведь мы проиграли. После того, как мы пропустили, я считаю, нам давалась игра довольно неплохо, но нужно из таких игр выжимать максимум.

– Где именно «Шахтер» недоработал и в чем причина двух пропущенных голов?

– Думаю, это мы уже разберем на теории. Сейчас Мистер со своим штабом проанализируют игру и нам все объяснят. Я думаю, что есть негатив, плохие эмоции, но нужно идти дальше, считаю, у нас все впереди.

– Как лично ты справляешься с эмоциями после таких матчей?

– Если честно, то хочется просто как-то забыться, потому что не по игре результат. И это немного бьет по самолюбию – когда видишь, как они празднуют, а мы уходим с опущенными головами. Поэтому вообще хочется забыть этот матч.

– Накануне было много разговоров о нестабильной ситуации в «Легии» из-за их результатов, атмосферы и заявлений главного тренера. А какой вам показалась «Легия» на поле?

– Вообще не следил за этой командой, если честно, ни заявления тренеров не интересны, ничего. Мы сосредоточены на своей игре, на своем тренере, на своей философии, поэтому мне до соперника нет дела.

– Но какой «Легия» была на поле, как вы чувствовали?

– Они давали нам играть, и мы должны были забирать больше в этой игре.

– Что сейчас самое важное после такого противостояния? Какие выводы стоит сделать?

– Надо пережить эту сложную игру, проделать работу над ошибками и работать. У нас очень насыщенный месяц, нужно идти от игры к игре и только к победе.

