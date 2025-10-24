Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕСЮН: «Хочется просто как-то забыться, потому что не по игре результат»
Лига конференций
24 октября 2025, 05:21 |
58
0

ФЕСЮН: «Хочется просто как-то забыться, потому что не по игре результат»

Голкипер Шахтера прокомментировал поражение в матче Лиги конференций против Легии (1:2)

24 октября 2025, 05:21 |
58
0
ФЕСЮН: «Хочется просто как-то забыться, потому что не по игре результат»
ФК Шахтар. Кирилл Фесюн

Голкипер донецкого Шахтера Кирилл Фесюн прокомментировал поражение команды в матче второго тура Лиги конференций 2025/26 против варшавской Легии (1:2):

– Кирилл, «Шахтер» теряет очки, однако этот матч с «Легией» был для тебя дебютным именно в еврокубках. Наверное, после игры нет никаких эмоций, но о чем ты думаешь прямо сейчас?

– Эмоции только одни – негатив, ведь мы проиграли. После того, как мы пропустили, я считаю, нам давалась игра довольно неплохо, но нужно из таких игр выжимать максимум.

– Где именно «Шахтер» недоработал и в чем причина двух пропущенных голов?

– Думаю, это мы уже разберем на теории. Сейчас Мистер со своим штабом проанализируют игру и нам все объяснят. Я думаю, что есть негатив, плохие эмоции, но нужно идти дальше, считаю, у нас все впереди.

– Как лично ты справляешься с эмоциями после таких матчей?

– Если честно, то хочется просто как-то забыться, потому что не по игре результат. И это немного бьет по самолюбию – когда видишь, как они празднуют, а мы уходим с опущенными головами. Поэтому вообще хочется забыть этот матч.

– Накануне было много разговоров о нестабильной ситуации в «Легии» из-за их результатов, атмосферы и заявлений главного тренера. А какой вам показалась «Легия» на поле?

– Вообще не следил за этой командой, если честно, ни заявления тренеров не интересны, ничего. Мы сосредоточены на своей игре, на своем тренере, на своей философии, поэтому мне до соперника нет дела.

– Но какой «Легия» была на поле, как вы чувствовали?

– Они давали нам играть, и мы должны были забирать больше в этой игре.

– Что сейчас самое важное после такого противостояния? Какие выводы стоит сделать?

– Надо пережить эту сложную игру, проделать работу над ошибками и работать. У нас очень насыщенный месяц, нужно идти от игры к игре и только к победе.

Видеообзор матча Шахтер – Легия (1:2)

По теме:
Матч Лиги конференций в Хорватии не был доигран. Когда возобновят игру?
Обнародована оценка Зинченко за матч Ноттингема, в котором он травмировался
ВИДЕО. Желтая для украинца. Слован проиграл второй матч в Лиге конференций
Кирилл Фесюн Легия Варшава Шахтер Донецк Шахтер - Легия Лига конференций
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛК против Самсунспора
Футбол | 23 октября 2025, 20:48 10
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛК против Самсунспора
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛК против Самсунспора

Поединок второго тура еврокубка начнется 23 октября в 22:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23 октября 2025, 18:36 3
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Аргентинец подписал новое соглашение с «Интер Майами»

Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Бокс | 23.10.2025, 08:45
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Футбол | 23.10.2025, 05:17
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
ВИДЕО. Ламин Ямаль эпично наехал на Реал Мадрид перед Эль-Класико
Футбол | 24.10.2025, 04:35
ВИДЕО. Ламин Ямаль эпично наехал на Реал Мадрид перед Эль-Класико
ВИДЕО. Ламин Ямаль эпично наехал на Реал Мадрид перед Эль-Класико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 11
Футбол
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
22.10.2025, 00:40
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
Источник: клуб УПЛ указал на дверь футболисту из-за его проблем с ТЦК
Источник: клуб УПЛ указал на дверь футболисту из-за его проблем с ТЦК
22.10.2025, 06:02 1
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
22.10.2025, 07:32 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем