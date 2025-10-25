Игрок Динамо признался, что было в раздевалке после поражения от турок 0:3

Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский рассказал о беседе с Александром Шовковским после болезненного поражения в Лиге конференций.

– Вы достаточно долго не выходили из раздевалки. Что сказал Шовковский?

– Просто говорили между собой – команда и тренер. Мы слушали то, что он нам говорил, а что именно – оставим в раздевалке.

23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора». Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.