Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Динамо признался, что было в раздевалке после поражения от турок 0:3
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 02:32 |
168
0

Игрок Динамо признался, что было в раздевалке после поражения от турок 0:3

Футболисты провели беседу с тренером

25 октября 2025, 02:32 |
168
0
Игрок Динамо признался, что было в раздевалке после поражения от турок 0:3
ФК Динамо. Валентин Рубчинский

Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский рассказал о беседе с Александром Шовковским после болезненного поражения в Лиге конференций.

– Вы достаточно долго не выходили из раздевалки. Что сказал Шовковский?

– Просто говорили между собой – команда и тренер. Мы слушали то, что он нам говорил, а что именно – оставим в раздевалке.

23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора». Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

По теме:
ДИРЯВКА: «Сложно конкурировать даже с командами уровня Легии и Самсунспора»
Экс-игрок Динамо жестко раскритиковал киевлян за матч из Самсунспором
Изаки о матче с Легией: «Считаю, от этого было невозможно защититься»
Валентин Рубчинский Динамо Киев Александр Шовковский Самсунспор Лига конференций Самсунспор - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 24 октября 2025, 12:38 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Испанское класико, лондонское дерби, громкие вывески в Италии

ФОТО. Девушка Ламина Ямаля разделась, показав роскошные формы
Футбол | 25 октября 2025, 02:10 0
ФОТО. Девушка Ламина Ямаля разделась, показав роскошные формы
ФОТО. Девушка Ламина Ямаля разделась, показав роскошные формы

Никки Николь во всей красе...

Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Футбол | 24.10.2025, 10:12
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
ФОТО. Костюк похвасталась восхитительными спортивными формами в бикини
Теннис | 24.10.2025, 21:07
ФОТО. Костюк похвасталась восхитительными спортивными формами в бикини
ФОТО. Костюк похвасталась восхитительными спортивными формами в бикини
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Футбол | 24.10.2025, 07:41
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45 1
Бокс
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 244
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 13
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 131
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем