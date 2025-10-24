Матч второго тура Лиги конференций 2025/26 между командами Риека (Хорватия) и Спарта Прага (Чехия) на стадионе «ХНК Риека» был остановлен и перенесен.

Риека и Спарта начали встречу 23 октября. Уже на 13-й минуте рефери остановил игру из-за сильного дождя. Игра возобновилась спустя некоторое время, но после первого тайма судья снова прервал поединок – встреча была перенесена на 24 число.

Коллективы доиграют матч 24 октября в 17:00 по Киеву и начнут со второго тайма. Счет в противостоянии 0:0 – на 9-й арбитр не засчитал гол хавбека Риеки Тони Фрака из-за офсайда.

В первом туре еврокубка Риека проиграла Ноа 0:1, а Спарта Прага одержала победу над Шемроком Роверс 4:1.

ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии не был доигран. Когда возобновят игру?