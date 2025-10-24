Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Италии оценили игру Довбика после неожиданного поражения в Лиге Европы
Лига Европы
24 октября 2025, 09:27 |
2

В Италии оценили игру Довбика после неожиданного поражения в Лиге Европы

Итальянская «Рома» потерпела поражение в противостоянии с чешской «Викторией» Пльзень

В Италии оценили игру Довбика после неожиданного поражения в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома» потерпела сенсационное поражение в матче третьего тура Лиги Европы, который состоялся в четверг, 23 октября. Подопечные Джан Пьеро Гасперини уступили чешской «Виктории» Пльзень со счетом 1:2, несмотря на статус фаворита.

Форвард сборной Украины Артем Довбик вышел в стартовом составе «волков», провел на поле 74 минуты, однако не сумел отличиться результативными действиями. Итальянская пресса оценила игру 28-летнего футболиста:

«Он не жалеет сил на футбольном поле, но его опасные удары по воротам соперника практически отсутствуют в течении всего поединка. Украинец покидает поле под освистывание, и, честно говоря, сложно винить в этом 50 000 болельщиков «Олимпико». На 74-й минуте вместо Артема в игру вступил Эван Фергюсон», – отреагировали в Италии.

После трех туров римский клуб набрал три балла и разместился на 23-й позиции в турнирной таблице. В ближайших матчах подопечные Гасперини сосредоточатся на поединках чемпионата Италии, где уже 26 октября сыграют на выезде против «Сассуоло».

По теме:
200 от Дибалы. Рома повторила проигрышную домашнюю серию 2011 года
Итоги 3-го тура. Таблицы Лиги Европы: поражение Довбика, травма Зинченко
Ноттингем – Порту – 2:0. Травма Зинченко, пенальти, дебют Шона. Видео голов
Лига Европы Рома Рим Виктория Пльзень Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
Сообщить об ошибке

Saar
Рома, як можна на своєму полі поступитись якомусь дну!?????
0
