В Италии оценили игру Довбика после неожиданного поражения в Лиге Европы

Итальянская «Рома» потерпела сенсационное поражение в матче третьего тура Лиги Европы, который состоялся в четверг, 23 октября. Подопечные Джан Пьеро Гасперини уступили чешской «Виктории» Пльзень со счетом 1:2, несмотря на статус фаворита.

Форвард сборной Украины Артем Довбик вышел в стартовом составе «волков», провел на поле 74 минуты, однако не сумел отличиться результативными действиями. Итальянская пресса оценила игру 28-летнего футболиста:

«Он не жалеет сил на футбольном поле, но его опасные удары по воротам соперника практически отсутствуют в течении всего поединка. Украинец покидает поле под освистывание, и, честно говоря, сложно винить в этом 50 000 болельщиков «Олимпико». На 74-й минуте вместо Артема в игру вступил Эван Фергюсон», – отреагировали в Италии.

После трех туров римский клуб набрал три балла и разместился на 23-й позиции в турнирной таблице. В ближайших матчах подопечные Гасперини сосредоточатся на поединках чемпионата Италии, где уже 26 октября сыграют на выезде против «Сассуоло».