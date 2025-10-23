«Это всегда приятно». Фесюн прокомментировал поражение Шахтера в ЛК
Украинский клуб уступил «Легии»
Украинский голкипер донецкого «Шахтера» Кирилл Фесюн прокомментировал матч второго тура основного раунда Лиги Европы, в котором его команда со счетом 1:2 уступила «Легии»:
– Это ваш дебютный матч за «Шахтер» в еврокубках, но дебют не удался. Чего не хватило?
– Победы.
– В общем, как поддержка болельщиков сегодня для вас?
– Прекрасно. Очень приятно, когда приходят люди, наши украинцы, и болеют за нас. Это всегда приятно – играть при своих болельщикам.
– Определенный момент казалось, что «Шахтер» давил на «Легию», но потом остановился. Что послужило причиной?
– Не знаю, нужно разбирать. По игре словно должны были дожимать, а вместо этого пропустили. Разберем и будем думать дальше.
– Что касается следующих матчей – что можете для болельщиков сказать, какие будут вас поддерживать?
– Надеюсь, что мы будем вас радовать. Болейте за «Шахтер»
