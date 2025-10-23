Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это всегда приятно». Фесюн прокомментировал поражение Шахтера в ЛК
Лига конференций
23 октября 2025, 23:27 | Обновлено 23 октября 2025, 23:28
800
1

Украинский клуб уступил «Легии»

ФК Шахтер. Кирилл Фесюн

Украинский голкипер донецкого «Шахтера» Кирилл Фесюн прокомментировал матч второго тура основного раунда Лиги Европы, в котором его команда со счетом 1:2 уступила «Легии»:

– Это ваш дебютный матч за «Шахтер» в еврокубках, но дебют не удался. Чего не хватило?

– Победы.

– В общем, как поддержка болельщиков сегодня для вас?

– Прекрасно. Очень приятно, когда приходят люди, наши украинцы, и болеют за нас. Это всегда приятно – играть при своих болельщикам.

– Определенный момент казалось, что «Шахтер» давил на «Легию», но потом остановился. Что послужило причиной?

– Не знаю, нужно разбирать. По игре словно должны были дожимать, а вместо этого пропустили. Разберем и будем думать дальше.

– Что касается следующих матчей – что можете для болельщиков сказать, какие будут вас поддерживать?

– Надеюсь, что мы будем вас радовать. Болейте за «Шахтер»

По теме:
ТУРАН: «Трудно демонстрировать результат. С таким сталкивается и Динамо»
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Будет громко возле кабинета президента. Кравец отреагировал на позор Динамо
Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Кирилл Фесюн Шахтер - Легия
Даниил Кирияка Источник: Трибуна
Комментарии 1
іван гомонай
ти гавнюк твій перший має бути і останній матч...........................
