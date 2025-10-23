Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Ахли вышел на 4-е место чемпионата Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наджма
23.10.2025 21:00 – FT 0 : 1
Аль-Ахли Джидда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
23 октября 2025, 23:34 | Обновлено 23 октября 2025, 23:42
71
0

Аль-Ахли вышел на 4-е место чемпионата Саудовской Аравии

В матче против Аль-Наджма гол забил Фирас Аль-Бурайкан

23 октября 2025, 23:34 | Обновлено 23 октября 2025, 23:42
71
0
Аль-Ахли вышел на 4-е место чемпионата Саудовской Аравии
Фирас Аль-Бурайкан

Вечером 23 октября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Команда Аль-Ахли обыграла Аль-Наджма и вышла на 4-е место.

Единственный гол забил Фирас Аль-Бурайкан на 34-й минуте

Чемпионат Саудовской Аравии

6-й тур, 23 октября

Аль-Рияд – Аль-Холуд – 1:0

Гол: Силла, 26

Аль-Фейха – Аль-Таавун – 1:2

Голы: Смоллинг, 60 – Фюльжини, 26, Мазарі, 39

Аль-Наджма – Аль-Ахли – 0:1

Голы: Фирас Аль-Бурайкан, 34

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 5 5 0 0 19 - 2 25.10.25 21:00 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд14.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Холуд29.08.25 Аль-Таавун 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 15
2 Аль-Таавун 6 5 0 1 16 - 10 01.11.25 15:30 Аль-Таавун - Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак13.09.25 Аль-Ахдуд 2:3 Аль-Таавун 15
3 Аль-Кадaсиа 5 4 1 0 11 - 5 25.10.25 17:40 Аль-Кадaсиа - Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа19.09.25 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Халидж13.09.25 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Кадaсиа30.08.25 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наджма 13
4 Аль-Ахли Джидда 6 3 3 0 8 - 4 30.10.25 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль12.09.25 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Ахли Джидда 12
5 Аль-Хиляль 5 3 2 0 15 - 6 24.10.25 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Хиляль18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль13.09.25 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Кадaсиа29.08.25 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Рияд 11
6 Аль-Иттихад 5 3 1 1 11 - 7 24.10.25 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад12.09.25 Аль-Иттихад 4:2 Аль-Фатех30.08.25 Аль-Ахдуд 2:5 Аль-Иттихад 10
7 Аль-Халидж 5 3 0 2 12 - 5 24.10.25 18:30 Неом - Аль-Халидж19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун19.09.25 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Халидж13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха29.08.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:4 Аль-Халидж 9
8 Аль-Холуд 6 3 0 3 10 - 8 30.10.25 19:30 Аль-Холуд - Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак14.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Холуд 9
9 Неом 5 3 0 2 7 - 7 24.10.25 18:30 Неом - Аль-Халидж19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд14.09.25 Дамак 1:2 Неом28.08.25 Аль-Ахли Джидда 1:0 Неом 9
10 Аль-Фейха 6 2 2 2 6 - 8 01.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха 8
11 Аль-Иттифак 5 2 1 2 6 - 11 24.10.25 17:45 Аль-Фатех - Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак12.09.25 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Ахли Джидда28.08.25 Аль-Иттифак 2:1 Аль-Холуд 7
12 Аль-Рияд 6 2 0 4 7 - 15 30.10.25 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд14.09.25 Аль-Рияд 2:1 Аль-Наджма 6
13 Аль-Хазм 5 1 2 2 3 - 5 25.10.25 21:00 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда20.09.25 Аль-Хазм 0:0 Аль-Фатех12.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Хазм28.08.25 Дамак 1:1 Аль-Хазм 5
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 5 1 2 2 4 - 7 25.10.25 17:55 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Хазм29.08.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:4 Аль-Халидж 5
15 Аль-Фатех 5 0 1 4 4 - 12 24.10.25 17:45 Аль-Фатех - Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа20.09.25 Аль-Хазм 0:0 Аль-Фатех12.09.25 Аль-Иттихад 4:2 Аль-Фатех30.08.25 Аль-Фатех 1:2 Аль-Фейха 1
16 Дамак 5 0 1 4 5 - 14 25.10.25 17:55 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак14.09.25 Дамак 1:2 Неом28.08.25 Дамак 1:1 Аль-Хазм 1
17 Аль-Ахдуд 5 0 0 5 6 - 14 25.10.25 17:40 Аль-Кадaсиа - Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд13.09.25 Аль-Ахдуд 2:3 Аль-Таавун30.08.25 Аль-Ахдуд 2:5 Аль-Иттихад 0
18 Аль-Наджма 6 0 0 6 4 - 14 31.10.25 15:40 Аль-Ахдуд - Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад14.09.25 Аль-Рияд 2:1 Аль-Наджма 0
Полная таблица

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Фирас Аль-Бураикан (Аль-Ахли Джидда).
По теме:
Итоги 3-го тура. Таблицы Лиги Европы: поражение Довбика, травма Зинченко
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Рома – Виктория Пльзень – 1:2. 74 минуты Довбика. Видео голов, обзор матча
Фирас Аль-Бурайкан Аль-Ахли Джидда Аль-Наджма чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор Аль-Рияд Аль-Холуд Аль-Фейха Аль-Таавун
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Футбол | 23 октября 2025, 06:23 1
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь

По 9 очков набрали ПСЖ, Бавария, Интер, Арсенал и Реал Мадрид

Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Футбол | 23 октября 2025, 07:22 9
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора

Ярмоленко, Биловар, Тымчик, Шапаренко и еще несколько игроков не смогут выйти на поле в матче ЛК

Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Бокс | 23.10.2025, 08:45
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛК против Самсунспора
Футбол | 23.10.2025, 20:48
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛК против Самсунспора
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛК против Самсунспора
ФОТО. Зинченко получил травму в матче Ноттингем – Порту и покинул поле
Футбол | 23.10.2025, 23:08
ФОТО. Зинченко получил травму в матче Ноттингем – Порту и покинул поле
ФОТО. Зинченко получил травму в матче Ноттингем – Порту и покинул поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
22.10.2025, 00:40
Бокс
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 4
Футбол
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
22.10.2025, 07:58 2
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем