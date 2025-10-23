Лига конференций23 октября 2025, 22:52 | Обновлено 23 октября 2025, 23:07
Самсунспор – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги конференций 2025/26
23 октября киевское Динамо проводит матч второго тура Лиги конференций 2025/26 против турецкого Самсунспора.
Коллективы играют на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября
Самсунспор (Турция) – Динамо Киев (Украина) – 2:0 (матч продолжается)
Голы: Мусаба, 2, Мариус, 34
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Мусаба, 2 мин.
ГОЛ! 2:0 Мариус, 34 мин.
голи забивають здебільшого нам!
Сашо підти вже кудись! Нарешті!