  Самсунспор – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
23 октября 2025, 22:52 | Обновлено 23 октября 2025, 23:07
Самсунспор – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги конференций 2025/26

Самсунспор – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября киевское Динамо проводит матч второго тура Лиги конференций 2025/26 против турецкого Самсунспора.

Коллективы играют на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября

Самсунспор (Турция) – Динамо Киев (Украина) – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Мусаба, 2, Мариус, 34

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Мусаба, 2 мин.

ГОЛ! 2:0 Мариус, 34 мин.

Динамо Киев Самсунспор Самсунспор - Динамо Лига конференций видео голов и обзор
