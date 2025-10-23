Самсунспор – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 октября киевское Динамо проводит матч второго тура Лиги конференций 2025/26 против турецкого Самсунспора.

Коллективы играют на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября

Самсунспор (Турция) – Динамо Киев (Украина) – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Мусаба, 2, Мариус, 34

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Мусаба, 2 мин.

ГОЛ! 2:0 Мариус, 34 мин.