Прошло почти 40 лет. УЕФА изменил победителя Лиги чемпионов
Вместо ФКСБ обладателем трофея в сезоне 1985/86 стал ФК «Стяуа» Бухарест из второй лиги
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил на своем официальном сайте команду, которая завоевала трофей Лиги чемпионов в сезоне 1985/86.
УЕФА заменил ФКСБ, который выступает в элитном дивизионе чемпионата Румынии, на «Стяуа» Бухарест из второй лиги. Обе команды считают себя преемниками оригинального клуба из Бухареста.
В 2003 году бизнесмен Джиджи Бекали создал новое юридическое лицо, обанкротив старую команду из Бухареста и списал долги, которые имел клуб.
В 2014 году Министерство обороны Румынии обратилось в суд с целью признать использование названия «Стяуа» и эмблемы исторического клуба нелегитимным, и выиграло дело.
ФК «Стяуа» сменил название на ФКСБ. В то же время, при армейском спортивном клубе, в 2017 году была создана новая команда, которая начала играть в четвёртом дивизионе (в 2020 году вышла в третью лигу, в 2021 году — в Лигу 2).
ФКСБ и «Стяуа» Бухарест продолжают регулярно обращаться в суд, чтобы доказать свое право на титулы и истории той команды, которая начала свой путь в 1947 году.
🇷🇴 UEFA appear to have modified the honours list on their website to show Steaua Bucharest, currently in the Romania second tier, as the winners of the 1986 European Cup rather than top-tier FCSB.— The Sweeper (@SweeperPod) October 22, 2025
