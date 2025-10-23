Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Прошло почти 40 лет. УЕФА изменил победителя Лиги чемпионов
Лига чемпионов
23 октября 2025, 20:51 |
2056
0

Прошло почти 40 лет. УЕФА изменил победителя Лиги чемпионов

Вместо ФКСБ обладателем трофея в сезоне 1985/86 стал ФК «Стяуа» Бухарест из второй лиги

Getty Images/Global Images Ukraine.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил на своем официальном сайте команду, которая завоевала трофей Лиги чемпионов в сезоне 1985/86.

УЕФА заменил ФКСБ, который выступает в элитном дивизионе чемпионата Румынии, на «Стяуа» Бухарест из второй лиги. Обе команды считают себя преемниками оригинального клуба из Бухареста.

В 2003 году бизнесмен Джиджи Бекали создал новое юридическое лицо, обанкротив старую команду из Бухареста и списал долги, которые имел клуб.

В 2014 году Министерство обороны Румынии обратилось в суд с целью признать использование названия «Стяуа» и эмблемы исторического клуба нелегитимным, и выиграло дело.

ФК «Стяуа» сменил название на ФКСБ. В то же время, при армейском спортивном клубе, в 2017 году была создана новая команда, которая начала играть в четвёртом дивизионе (в 2020 году вышла в третью лигу, в 2021 году — в Лигу 2).

ФКСБ и «Стяуа» Бухарест продолжают регулярно обращаться в суд, чтобы доказать свое право на титулы и истории той команды, которая начала свой путь в 1947 году.

Лига чемпионов ФКСБ (Стяуа) Бухарест УЕФА
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
