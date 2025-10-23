Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 октября 2025, 18:20 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 октября
ФК Шахтер

В четверг, 24 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Шахтер – Легия

Ggbet 1.81 – 3.75 – 4.48

22:00 Самсунспор – Динамо

Ggbet 2.07 – 3.46 – 3.71

22:00 Ноттингем – Порту

Ggbet 2.74 – 3.29 – 2.88

22:00 Рома – Виктория Пльзень

Ggbet 1.37 – 5.52 – 9.50

22:00 Фейеноорд – Панатинаикос

Ggbet 1.55 – 4.76 – 6.34

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
