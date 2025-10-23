СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 октября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 24 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Шахтер – Легия
22:00 Самсунспор – Динамо
22:00 Ноттингем – Порту
22:00 Рома – Виктория Пльзень
22:00 Фейеноорд – Панатинаикос
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр и Влада Зинченко показали роскошь и стиль в новом кадре
Дуэль с «красной молнией»