Источник: Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ

21 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Байер» на своем поле разгромно уступил ПСЖ со счетом 2:7.

Украинец Илья Забарный начал матч в стартовом составе, но первый тайм стал для него провальным – он заработал два пенальти и получил удаление на 37-й минуте.

По информации французских СМИ, после завершения матч тренер Луис Энрике встал на защиту Забарного и дал украинцу четко понять, что у него будет шанс реабилитироваться.

Ранее французское издание предупредило украинца Илью Забарного, что из-за неудачного матча Лиги чемпионов против «Байера» он может оказаться в запасе на следующий поединок.