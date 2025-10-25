Источник: Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Тренер даст украинцу шанс реабилитироваться
21 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Байер» на своем поле разгромно уступил ПСЖ со счетом 2:7.
Украинец Илья Забарный начал матч в стартовом составе, но первый тайм стал для него провальным – он заработал два пенальти и получил удаление на 37-й минуте.
По информации французских СМИ, после завершения матч тренер Луис Энрике встал на защиту Забарного и дал украинцу четко понять, что у него будет шанс реабилитироваться.
Ранее французское издание предупредило украинца Илью Забарного, что из-за неудачного матча Лиги чемпионов против «Байера» он может оказаться в запасе на следующий поединок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер продолжит свою работу
Испанское класико, лондонское дерби, громкие вывески в Италии