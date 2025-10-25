Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Франция
25 октября 2025, 04:22 |
466
0

Источник: Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ

Тренер даст украинцу шанс реабилитироваться

25 октября 2025, 04:22 |
466
0
Источник: Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

21 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Байер» на своем поле разгромно уступил ПСЖ со счетом 2:7.

Украинец Илья Забарный начал матч в стартовом составе, но первый тайм стал для него провальным – он заработал два пенальти и получил удаление на 37-й минуте.

По информации французских СМИ, после завершения матч тренер Луис Энрике встал на защиту Забарного и дал украинцу четко понять, что у него будет шанс реабилитироваться.

Ранее французское издание предупредило украинца Илью Забарного, что из-за неудачного матча Лиги чемпионов против «Байера» он может оказаться в запасе на следующий поединок.

По теме:
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
«Плохой игрок, он не станет хорошим». Забарному вынесли вердикт во Франции
«У него проблемы». Известный французский журналист прошелся по Забарному
Луис Энрике Байер удаление (красная карточка) ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Байер - ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: Trivela
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Футбол | 24 октября 2025, 07:02 13
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо

Тренер продолжит свою работу

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 24 октября 2025, 12:38 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Испанское класико, лондонское дерби, громкие вывески в Италии

Артем Милевский лаконично отреагировал на позор Динамо в Лиге конференций
Футбол | 25.10.2025, 04:42
Артем Милевский лаконично отреагировал на позор Динамо в Лиге конференций
Артем Милевский лаконично отреагировал на позор Динамо в Лиге конференций
ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины
Футбол | 24.10.2025, 23:09
ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины
ВИДЕО. Звезда клуба АПЛ шокировал скромностью своей машины
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Футбол | 24.10.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 6
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем