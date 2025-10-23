Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Ароука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Португалия
23 октября 2025, 18:10
Матч пройдет 25 октября в 22:30

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бенфика

В субботу, 25 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Ароукой».

Встречу примет стадион «Да Луж» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
