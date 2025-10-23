Бенфика – Ароука. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 25 октября в 22:30
В субботу, 25 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской «Бенфикой» и «Ароукой».
Встречу примет стадион «Да Луж» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву.
В составе «Бенфики» выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
