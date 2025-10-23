Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 октября 2025, 16:45 | Обновлено 23 октября 2025, 17:06
Форвард Полесья: «Хотим стать чемпионами УПЛ. Работаем для этого»

Филиппов ставит амбициозные цели

ФК Полесье

Форвард Полесья Александр Филиппов надеется, что в будущем житомирская команда сможет побороться за чемпионство УПЛ.

«Конечно же, хочется стать чемпионами. Мы ради этого и работаем, ради этого я и занимаюсь футболом, чтобы идти к своей цели, к своим мечтам, достигать этого. Ну будем идти к этому постепенно, маленькими шагами. Самая главная игра – следующая. Если в каждом поединке мы будем забирать очки, которые должны брать, конечно, мы станем чемпионами. И затем будем играть с сильными европейскими грандами. Я вижу, как развивается ФК «Полесье».

«Спасибо нашему президенту Буткевичу Геннадию Владиславовичу, всем сотрудниками и тренерскому составу, всем футболистами, которые выполняют свою работу и поднимают клуб к новым вершинам», – сказал Филиппов.

Сейчас команда идет на 5-й позиции УПЛ.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Saar
Динамо і Шахтар, навіть в такому дохлому стані , як зараз , вам всім не по зубам
