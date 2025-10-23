Батагов определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Несмотря на интерес со стороны команд из Англии и Италии, футболист планирует остаться в Суперлиге.

«Я сосредоточен исключительно на «Трабзонспоре». У меня нет планов переходить в другую лигу или команду. Я счастлив быть здесь.

Савич – опытный игрок, который мне очень помог. Он всегда поддерживает. Если я и добился прогресса, то только благодаря ему. Я рад, что рядом со мной такой сильный футболист.

Сейчас мы занимаем хорошую позицию в лиге. Надеюсь, так будет до конца сезона. Мы движемся вперёд от матча к матчу. Мы выложимся на все сто, когда выйдем на поле перед нашими болельщиками в предстоящем матче с «Эюпспором».

Я очень рад, что сейчас у меня нет травм, ведь много работаю, чтобы избежать повреждений. Не иметь возможности играть в команде, когда ты травмирован, это очень обидно», – признался Батагов.