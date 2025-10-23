Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Арда Туран указал направление. Как Шахтер готовился к игре с Легией
Лига конференций
23 октября 2025, 14:59 | Обновлено 23 октября 2025, 15:07
ВИДЕО. Арда Туран указал направление. Как Шахтер готовился к игре с Легией

Матч 2-го тура Лиги конференций пройдет вечером 23 октября в Кракове

ФК Шахтер. Арда Туран

Футболисты «Шахтера» в преддверии матча 2-го тура Лиги конференций УЕФА с «Легией» провели тренировку на поле городского стадиона имени Хенрика Реймана в Кракове, которое будет принимать юбилейный, 300-й поединок «горняков» в еврокубках.

По регламенту УЕФА стартовые 15 минут сессии были открыты для журналистов, которые смогли увидеть разминку «оранжево-черных» и несколько упражнений с мячом. Затем занятие продолжилось в закрытом режиме, футболисты работали над удержанием мяча, игровыми и тактическими аспектами, а в конце – над завершающей стадией атаки и ударами по воротам.

Тренировки основного состава посетили тренеры и игроки ампфуткоманды «Шахтер Стальные», которые проведут свой поединок – с польской «Вислой».

Матч 2-го тура основной стадии Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Легия» состоится в четверг, 23 октября, на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша). Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия Арда Туран тренировка видео фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
