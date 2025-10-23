ВИДЕО. Арда Туран указал направление. Как Шахтер готовился к игре с Легией
Матч 2-го тура Лиги конференций пройдет вечером 23 октября в Кракове
Футболисты «Шахтера» в преддверии матча 2-го тура Лиги конференций УЕФА с «Легией» провели тренировку на поле городского стадиона имени Хенрика Реймана в Кракове, которое будет принимать юбилейный, 300-й поединок «горняков» в еврокубках.
По регламенту УЕФА стартовые 15 минут сессии были открыты для журналистов, которые смогли увидеть разминку «оранжево-черных» и несколько упражнений с мячом. Затем занятие продолжилось в закрытом режиме, футболисты работали над удержанием мяча, игровыми и тактическими аспектами, а в конце – над завершающей стадией атаки и ударами по воротам.
Тренировки основного состава посетили тренеры и игроки ампфуткоманды «Шахтер Стальные», которые проведут свой поединок – с польской «Вислой».
Матч 2-го тура основной стадии Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Легия» состоится в четверг, 23 октября, на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша). Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.
