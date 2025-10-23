Лука МЕЙРЕЛЛИШ: «Верю, что Шахтер сможет получить наилучший результат»

Нападающий «Шахтера» Лука Мейреллиш ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Легией» в Лиге конференций.

– Лука, судя по тому, что сегодня ты участвуешь в пресс-конференции, мы увидим тебя на поле. Ты волнуешься перед игрой и чего ожидаешь от матча?

– Прежде всего я чувствую себя очень уверенно в своей игре и действительно чувствую себя хорошо. Дай Бог, мы покажем хорошую игру – именно к этому мы стремимся. Конечно, я немного волнуюсь, но это хорошее волнение, ведь я хочу сделать всё возможное для команды и своих партнёров – и не имеет значения, начну ли я с первых минут или выйду на замену. Конечно, надеюсь и верю, что мы сможем добиться наилучшего результата.

– Можно ли сказать, что ты уже адаптировался в команде, к украинскому футболу и в целом к требованиям главного тренера?

– Как я уже отмечал, чувствую себя довольно хорошо, и во время тренировок ощущал себя расслабленно и спокойно. И партнёры, и тренерский штаб приняли меня очень позитивно, поэтому я действительно чувствую себя хорошо интегрированным. Убеждён, что у нас есть все возможности и умения, чтобы показать хороший результат. Надеюсь, команда и главный тренер дадут мне возможность внести свой вклад.

– В контексте предстоящего противостояния как ты можешь охарактеризовать польский футбол и соперника – «Легию»?

– Мы анализировали нашего будущего соперника, его стиль игры, просматривая материалы о польской лиге. Должен признать, это действительно достойная команда с хорошей историей и богатыми традициями, которая играет в атакующий и доминирующий футбол. Верю и надеюсь, что мы покажем нашу лучшую игру и вернёмся из Польши с победой.