Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Неутешительные прогнозы. Известны коэффициенты на матч Самсунспор – Динамо
Лига конференций
23 октября 2025, 15:28 | Обновлено 23 октября 2025, 15:29
251
1

Матч второго тура ЛК состоится 23 октября в 22:00

ФК Динамо Киев

В четверг, 23 октября, состоится поединок второго тура Лиги конференций между клубами «Самсунспор» и «Динамо».

Местом проведения футбольного противостояния станет стадион «19 мая» в турецком городе Самсун.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В день матча букмекеры обновили коэффициенты и определили «Самсунспор» фаворитом дуэли – 2.03. На подопечных Александра Шовковского коэффициент составляет 3.75, на ничью – 3.55.

Стартовый свисток на стадионе «19 мая» прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Динамо Киев Самсунспор Лига конференций Самсунспор - Динамо котировки букмекеров букмекеры
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
OKs100
Самсунспор сейчас седьмой в турецкой лиге, учитывая её силу, это как быть первыми в нашей с запасом. Шахтер или Динамо были бы в турецкой лиге на 12-15 местах.
+2
