Неутешительные прогнозы. Известны коэффициенты на матч Самсунспор – Динамо
Матч второго тура ЛК состоится 23 октября в 22:00
В четверг, 23 октября, состоится поединок второго тура Лиги конференций между клубами «Самсунспор» и «Динамо».
Местом проведения футбольного противостояния станет стадион «19 мая» в турецком городе Самсун.
В день матча букмекеры обновили коэффициенты и определили «Самсунспор» фаворитом дуэли – 2.03. На подопечных Александра Шовковского коэффициент составляет 3.75, на ничью – 3.55.
Стартовый свисток на стадионе «19 мая» прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
