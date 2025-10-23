ЛЕОНЕНКО: Суркис делает из себя любителя. Почему он сидит в запасе Динамо?
Виктор поделился мыслями о Бленуце
Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями о нападающем «сине-белых» Владиславе Бленуце.
«Бленуце я называю «политиком» из-за его скандалов. О румыне я скажу просто. Игорь Михайлович делает из себя любителя, потому что купил за два миллиона футболиста, который сидит в запасе.
Не знаю, может, у Бленуце травма, может, он Ленина или Карла Маркса изучает и ему пока не до футбола», – отметил Леоненко.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
