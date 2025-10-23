Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стала известна позиция Ливерпуля касательно будущего Салаха
Англия
23 октября 2025, 12:16
Стала известна позиция Ливерпуля касательно будущего Салаха

Руководство клуба не собирается расставаться с египетским нападающим

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Мохамед Салах

Руководство «Ливерпуля» не собирается расставаться с египетским нападающим Мохамедом Салахом ни в январе, ни летом.

Согласно данным Football Insider, боссы английского клуба не планируют продавать своего игрока, несмотря на его плохую физическую форму.

В последнее время 33-летнему Салаху стало сложно поддерживать физические кондиции: его выступления и статистика заметно упали в начале нового сезона.

Срок соглашения форварда и клуба истекает летом 2027 года.

В нынешнем сезоне Салах сыграл в 12 матчах на клубном уровне во всех турнирах, игрок отметился тремя голами и тремя результативными передачами. «Ливерпуль» после 8 туров Английской Премьер-лиги (АПЛ) идет на 3-ей строчке таблицы, в активе коллектива 15 очков.

Ранее сообщалось, что Салах после восьми сезонов в ливерпульском клубе может перебраться в турецкий чемпионат.

Ливерпуль Мохамед Салах чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Оксана Баландина Источник: Football Insider
