Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салах уже зимой может покинуть Ливерпуль и совершить сенсационный переход
Англия
13 октября 2025, 17:14 |
280
0

Салах уже зимой может покинуть Ливерпуль и совершить сенсационный переход

Египтянин может стать игроком «Галатасарая»

13 октября 2025, 17:14 |
280
0
Салах уже зимой может покинуть Ливерпуль и совершить сенсационный переход
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может перебраться в «Галатасарай». Об этом сообщает Nefes.

По информации источника, турецкий гранд ожидает, когда 33-летний футболист покинет гранд для того, чтобы заняться его подписанием. При этом, «Галатасарай» рассматривает вариант покупки игрока уже в январе.

Действующее соглашение между «Ливерпулем» и Мохамедом Салахом рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне египтянин провел десять матчей, в которых отличился тремя голами и тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нацелился на топового защитника.

По теме:
ПСЖ нацелился на нападающего Реала. Намерены подписать уже зимой
Ливерпуль нацелился на топового защитника. Это не Гехи
Гармаш и Рыбалка? Рябоконь планирует забрать игроков Лесного у Левый Берег
Мохамед Салах Галатасарай Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ свободный агент
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уэльс – Бельгия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 13 октября 2025, 15:55 0
Уэльс – Бельгия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Уэльс – Бельгия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 13 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Футбол | 12 октября 2025, 19:52 6
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»

У Ивана Гецко есть вопросы к защитникам и нападающим

Клуб Первой лиги может лишиться финансирования из-за неудачных результатов
Футбол | 12.10.2025, 19:04
Клуб Первой лиги может лишиться финансирования из-за неудачных результатов
Клуб Первой лиги может лишиться финансирования из-за неудачных результатов
Стиль – ничто, результат – все
Футбол | 13.10.2025, 11:23
Стиль – ничто, результат – все
Стиль – ничто, результат – все
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Футбол | 12.10.2025, 16:29
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
Сенсационный вылет Ронни О'Салливана. Определены пары 1/2 финала в Китае
12.10.2025, 06:05 2
Снукер
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
Суркис обратился к Ярмоленко по поводу конфликта с тренером. Он недоволен
12.10.2025, 08:12 12
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя
11.10.2025, 16:11 11
Теннис
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем