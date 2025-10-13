Салах уже зимой может покинуть Ливерпуль и совершить сенсационный переход

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может перебраться в «Галатасарай». Об этом сообщает Nefes.

По информации источника, турецкий гранд ожидает, когда 33-летний футболист покинет гранд для того, чтобы заняться его подписанием. При этом, «Галатасарай» рассматривает вариант покупки игрока уже в январе.

Действующее соглашение между «Ливерпулем» и Мохамедом Салахом рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне египтянин провел десять матчей, в которых отличился тремя голами и тремя голевыми передачами.

