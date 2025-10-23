Английские клубы установили новый рекорд Лиги чемпионов
В рамках одного тура команды из Англии забили суммарно 19 голов
Английские клубы установили новый рекорд Лиги чемпионов.
В рамках 3-го тура этапа лиги команды из Англии забили суммарно 19 голов, что является новым рекордом ЛЧ по количеству голов, забитых представителями одной страны в конкретном туре.
Голы английских команд в 3-м туре Лиги чемпионов сезона 2025/26
- 5 – Ливерпуль, против Айнтрахта
- 5 – Челси, против Аякса
- 4 – Арсенал, против Атлетико
- 3 – Ньюкасл Юнайтед, против Бенфики
- 2 – Манчестер Сити, против Вильярреала
Суммарный показатель команд из Англии мог быть и больше, однако Тоттенхэм Хотспур не забил ни одного гола в выездном матче против Монако.
The Premier League made Champions League history this week... pic.twitter.com/agCLvYu2W2— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 23, 2025
