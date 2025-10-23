Английские клубы установили новый рекорд Лиги чемпионов.

В рамках 3-го тура этапа лиги команды из Англии забили суммарно 19 голов, что является новым рекордом ЛЧ по количеству голов, забитых представителями одной страны в конкретном туре.

Голы английских команд в 3-м туре Лиги чемпионов сезона 2025/26

5 – Ливерпуль, против Айнтрахта

5 – Челси, против Аякса

4 – Арсенал, против Атлетико

3 – Ньюкасл Юнайтед, против Бенфики

2 – Манчестер Сити, против Вильярреала

Суммарный показатель команд из Англии мог быть и больше, однако Тоттенхэм Хотспур не забил ни одного гола в выездном матче против Монако.