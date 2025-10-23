Легенда Динамо: «Не знаю, почему турков считают фаворитом»

Легендарный футболист Динамо Олег Кузнецов поделился ожиданиями от матча «бело-синих» против турецкого «Самсунспора»

– Олег Владимирович, у букмекеров небольшим фаворитом считается Самсунспор. Соглашаетесь с таким мнением?

– Не знаю, почему турков считают фаворитом. Наверное, только потому, что они будут играть дома. Но я не думаю, что есть большая разница в классе. Для меня фаворит – Динамо.

– Почему?

– За счет того, что игроки киевлян уже много лет играют вместе. Еврокубкового опыта у Динамо точно больше, а Самсунспор редко попадает на европейскую арену. О турецкой команде мне сложно судить, потому что я за ними не следил.

– Чего ждете от матча?

– Черная серия должна когда-то прерваться. Дай Бог, это произойдет в матче с Самсунспором, – сказал Кузнецов.

Матч Самсунспор – Динамо запланирован на четверг, 23 октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.