Легенда Динамо: «Не знаю, почему турков считают фаворитом»
Олег Кузнєцов считает, что у киевлян больше опыта выступлений в еврокубках
Легендарный футболист Динамо Олег Кузнецов поделился ожиданиями от матча «бело-синих» против турецкого «Самсунспора»
– Олег Владимирович, у букмекеров небольшим фаворитом считается Самсунспор. Соглашаетесь с таким мнением?
– Не знаю, почему турков считают фаворитом. Наверное, только потому, что они будут играть дома. Но я не думаю, что есть большая разница в классе. Для меня фаворит – Динамо.
– Почему?
– За счет того, что игроки киевлян уже много лет играют вместе. Еврокубкового опыта у Динамо точно больше, а Самсунспор редко попадает на европейскую арену. О турецкой команде мне сложно судить, потому что я за ними не следил.
– Чего ждете от матча?
– Черная серия должна когда-то прерваться. Дай Бог, это произойдет в матче с Самсунспором, – сказал Кузнецов.
Матч Самсунспор – Динамо запланирован на четверг, 23 октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
