Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо: «Не знаю, почему турков считают фаворитом»
Лига конференций
23 октября 2025, 12:32 |
557
1

Легенда Динамо: «Не знаю, почему турков считают фаворитом»

Олег Кузнєцов считает, что у киевлян больше опыта выступлений в еврокубках

23 октября 2025, 12:32 |
557
1 Comments
Легенда Динамо: «Не знаю, почему турков считают фаворитом»
ФК Динамо Киев. Олег Кузнецов

Легендарный футболист Динамо Олег Кузнецов поделился ожиданиями от матча «бело-синих» против турецкого «Самсунспора»

– Олег Владимирович, у букмекеров небольшим фаворитом считается Самсунспор. Соглашаетесь с таким мнением?

– Не знаю, почему турков считают фаворитом. Наверное, только потому, что они будут играть дома. Но я не думаю, что есть большая разница в классе. Для меня фаворит – Динамо.

– Почему?

– За счет того, что игроки киевлян уже много лет играют вместе. Еврокубкового опыта у Динамо точно больше, а Самсунспор редко попадает на европейскую арену. О турецкой команде мне сложно судить, потому что я за ними не следил.

– Чего ждете от матча?

– Черная серия должна когда-то прерваться. Дай Бог, это произойдет в матче с Самсунспором, – сказал Кузнецов.

Матч Самсунспор – Динамо запланирован на четверг, 23 октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Шахтер Донецк – Легия Варшава. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Самсунспор не сам с собой
Вячеслав СУРКИС: «С 30-й минуты Динамо в меньшинстве. Горжусь командой»
Олег Кузнецов (футбол) Динамо Киев Самсунспор - Динамо Самсунспор Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Футбол | 23 октября 2025, 05:17 65
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн

Александр и Влада Зинченко показали роскошь и стиль в новом кадре

Легенда Шахтера высказался о финансовых аппетитах Конопли
Футбол | 23 октября 2025, 12:13 0
Легенда Шахтера высказался о финансовых аппетитах Конопли
Легенда Шахтера высказался о финансовых аппетитах Конопли

Бывший нападающий «горняков» Виктор Грачев считает, что это внутренние дела клуба

Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Футбол | 22.10.2025, 14:10
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Футбол | 22.10.2025, 14:07
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Футбол | 23.10.2025, 08:14
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Во Франции предупредили Забарного, что с ним сделает Энрике после удаления
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
досвіду багато але гра в єврокубках  не покращується ще з минулого сезону 
Ответить
0
Популярные новости
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
22.10.2025, 07:58 2
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 16
Футбол
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 60
Футбол
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
Клопп назвал единственную команду, ради которой готов снова тренировать
22.10.2025, 02:43 2
Футбол
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем