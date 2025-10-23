Голкипер Самсунспора: «Мы хотим победить Динамо»

Голкипер турецкого Самсунспора Окан Коджук высказался по поводу игры с Динамо в рамках второго тура основного этапа Лиги конференций:

«Мы начали наше европейское путешествие с трех очков, выиграв на выезде в Легию. Теперь хотим победить и Динамо. Возвращение Самсунспора в еврокубки после 27 лет отсутствия – это гордость и огромные эмоции. Мы с нетерпением ждем этого матча и вместе с нашими болельщиками хотим прожить этот особый вечер.

Самсунспор – большой клуб, и давление на нас всегда есть. Но мы хотим быть успешными и продолжать побеждать. Если одержим вторую победу, это станет важным шагом на пути в плей-офф. Надеюсь, все сложится так, как мы планируем, и мы будем уверенно двигаться вперед», – сказал Окан.

Матч Самсунспор – Динамо запланирован на четверг, 23 октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.