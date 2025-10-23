Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сабо спрогнозировал точный счет матча Самсунспор – Динамо в ЛК
Лига конференций
23 октября 2025, 11:11 |
Сабо спрогнозировал точный счет матча Самсунспор – Динамо в ЛК

Йожеф верит в подопечных Александра Шовковского

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча «бело-синих» против Самсунспора во втором туре основного этапа Лиги конференций.

– Йожеф Йожефович, какие у вас предчувствия перед игрой против Самсунспора? Сумеет родной вас клуб порадовать и вас, и всех нас победой, снова не обойдется без пары таблеток успокаивающего во время матча?

– Хотелось бы действительно увидеть победу киевлян и перестали говорить, что от Динамо осталось одно название и все такое, но…

Спрогнозируйте, как завершится поединок Самсунспор – Динамо.

– Если Шовковский настроит так, как следует команду, Динамо должно победить. Думаю, будет 2:1 в нашу пользу, – сказал Сабо.

Матч Самсунспор – Динамо запланировано на четверг, 23 октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Йожеф Сабо Динамо Киев Самсунспор Самсунспор - Динамо Лига конференций
