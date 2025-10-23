Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Леоненко назвал игрока Динамо, которому необходимо завершить карьеру
Другие новости
23 октября 2025, 08:44 |
Леоненко назвал игрока Динамо, которому необходимо завершить карьеру

Бывший игрок «бело-синих» оценил перспективы 35-летнего вингера Андрея Ярмоленко

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леонеко оценил перспективы вингера «бело-синих» Андрея Ярмоленко, а также посоветовал игроку подумать о завершении профессиональной карьеры:

– Против «Зари» в конце матча вышел Ярмоленко. Как вы думаете, он уже помирился с Шовковским?

– Приведу печальный пример. Одно время один капитан «Динамо», Буяльский, сидел в запасе, теперь другой капитан на «скамейке» – Ярмоленко. Надо Гиннеса сюда вызвать, чтобы зафиксировал этот момент, как один капитан сменяет другого. Такого нигде нет, только в «Динамо» может быть.

Ярмоленко нужно идти к Игорю Михайловичу Суркису и занимать место спортивного директора, правда, не понимаю зачем, ведь киевляне все равно никого не покупают.

– Может, Ярмоленко хочет побить рекорд Шацких по результативности в УПЛ?

– Чтобы его побить, надо еще пару лет играть. И что этот рекорд даст Ярмоленко? Здесь ему нужно выбирать: позориться дальше ради рекорда или завершить карьеру, – уверен Леоненко.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт вингера истекает в июне 2026 года.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Виктор Леоненко Андрей Ярмоленко
Николай Титюк Источник: BLIK
Умник
Ну так он и закончит весной 2026 года.
Вроде бы Андрей сам говорил это его последний сезон
