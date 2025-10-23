Легенда Шахтера высказался о финансовых аппетитах Конопли

Недавно на страницах отечественных СМИ появилась информация о том, что защитник «Шахтера» Ефим Конопля шокировал клуб своим запросом о зарплате при подписании нового контракта. Нынешнее соглашение истекает осенью следующего года.

Игрок хочет получать 1,5 миллиона долларов в год, что делало бы Коноплю самым высокооплачиваемым футболистом команды. В это связи свое мнение высказал легендарный нападающий донецкого клуба Виктор Грачев.

– Любой футболист имеет определенные права и обязанности, – сказал Грачев в эксклюзивном комментарии Sport.ua. – Насколько эти обязанности выполняются, это вопрос уже к Арде Турану. Это решение Конопли или его агентов, я не знаю. И правильно ли это, рассудит время. Но чтобы выдвигать такие условия, нужно соответствовать определенным критериям. На мой взгляд, это завышенные требования от защитника. Впрочем, я не сомневаюсь, что руководство клуба в лице генерального директора Сергея Палкина примет взаимовыгодное решение для двух сторон.

Отметим, что нынешний контракт Ефима Конопли с «Шахтером» действует с июля 2019 года. На данный момент защитник провел за «горняков» 107 матчей, в которых отметился шестью голами и 14-ю голевыми передачами.